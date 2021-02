El vídeo de dos personajes de ‘Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody’ revoluciona TikTok

Si existiese una herramienta medidora de nuestro nivel de nostalgia, estamos seguros que explotaría. El regreso de Física o Química, de Jonas Brothers o de Las Supernenas son culpables de ello. Pero parece que aún hay más.

Si eras fan de la serie de Zack y Cody protagonizada por Dylan y Cole Sprouse y emitida en Disney Channel, prepárate. Kim Rhodes, que interpretó el papel de Carey, la madre de los gemelos, y Brian Stepanek, que dio vida a Arwin, han revolucionado TikTok.

Todo ocurrió el pasado 10 de febrero cuando la actriz compartió un vídeo de su excompañero, quien sorprende con un cambio de look en tan solo un movimiento. Lo que ha llamado la atención es ese look, que es el que lucía en la exitosa serie de Disney Channel. Kim comparte pantalla con Brian para observarlo y sorprenderse cuando este muestra su atuendo. "Oh, ya está. #ZackyCodyHotelDulceHotel", dice en la descripción.

El vídeo ya reúne más de dos millones de 'me gusta' y 25.700 comentarios. Entre ellos destacan los que mencionan a Esteban Julio Ricardo De La Rosa Ramírez, el divertido personaje que interpretó Adrian R'Mante. ¿Se animará también a unirse a esta reunión improvisada de excompañeros?

No es la primera vez que Rhodes publica algún vídeo relacionado con la tan conocida serie entre los millennials. Aunque no es la única. El propio Brian ha compartido también un vídeo de Kim en el que podemos ver claramente al propio Arwin. La observa con una mirada de enamorado mientras ella habla, lo que nos recuerda el profundo amor que el ingeniero del sótano del hotel sentía por la madre de los gemelos.

Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody aterrizó en Disney Channel en 2005, marcando así la infancia de millones de personas alrededor del mundo. Raven, Hannah Montana y Los Magos de Waverly Place son otras de las producciones que aún suenan en las memorias de todos ellos.

Y a ti, ¿te gustaría un reboot de las aventuras de los gemelos? Aunque hemos de decir que ellos no están muy por la labor.