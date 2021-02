Willy Bárcenas (Taburente) habla, en ‘El programa de Ana Rosa’, de la canción que le ha dedicado a su madre

Taburete está presentando en directo su último disco, Bromas infinitas. Tres conciertos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid que les ha vuelto a poner en contacto con su público. “Día 1: Volver a subirnos a un escenario, volver a sentir la emoción del directo, volver a disfrutar de la joda. Gracias a todos los que vinisteis a cantar con nosotros, ayer fue acojonante!”, escribía al día siguiente de su debut.

“Día 2: Seguimos repartiendo joda en Madrid! Seguimos flipando con como os aprendéis el nuevo disco en tan poco tiempo y con lo fuerte que cantáis con el tapabocas! Éstas noches no se nos van a olvidar nunca! Hoy a por el tercer asalto 💪🏽💪🏽 Os queremossssssss! 🖤💥”, escribían tras ofrecer el segundo concierto.

Antes de volver a subirse al escenario por tercera vez han hablado con una reportera de El programa de Ana Rosa. “Muy ilusionados y muy contentos con la recepción que ha tenido el disco, todas las canciones. Ha sido difícil, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias”, aseguraba Willy Bárcenas.

Han aprovechado la oportunidad para explicar que, debido a la pandemia, las salas de conciertos se han sustituido por teatros y animaban a la gente a asistir a ver a sus artistas favoritos en directo. “Los políticos no nos van a ayudar, nos tiene que ayudar la gente”, lanzaba como zasca el cantante.

Una madre orgullosa

También ha hablado del tema que hay en el nuevo disco que dedica a su madre que, recientemente, ingresó en prisión. “La ha podido escuchar, se ha emocionado mucho. Está muy orgullosa de la canción”, decía sobre lo que le ha parecido.

“Siempre he pensado que hay que luchar y no resignarse y, sobre todo, ser fuertes, estamos muy unidos y eso es lo importante”, añadía sobre el momento tan complicado que está atravesando con sus dos padres encarcelados. “Después de muchos meses en los que me he tenido que ocupar de muchas cosas de las que normalmente no me ocupaba, esto es un oasis”, añadía sobre su vuelta a la música.

“Mi vida es esto realmente. Lo otro por supuesto que también y voy a estar siempre y todo lo que tenga que hacer, lo haré, pero esto es lo que a mí me apasiona y lo que me hace feliz”, admitía sobre su verdadera pasión.

“Es un grupo de muchísimo éxito indudable, así que, les deseamos suerte porque también debe estar la criatura pasándolo mal”, comentaba Ana Rosa Quintana tras escucharles.