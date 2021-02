‘After, Almas perdidas’ presenta su primer avance: “Algo húmedo está por llegar”

Redoble de tambores y arranque de motores: After. Almas perdidas está a la vuelta de la esquina, y el primer avance de esta tercera parte de las aventuras de Tessa y Hardin así lo confirma. "Algo húmedo está por llegar", desvela la promo de Diamond Films, la distribuidora oficial en España de la película.

"Me acaba de dar un infarto por su culpa. Así no se puede", contesta inmediatamente una fan. Y no es para menos, porque la saga más popular y calenturienta del cine adolescente está a punto de llegar a las salas. El rodaje de la película ya ha concluido y todo parece indicar que a lo largo de este 2021 llegará a los cines para dar un balón de oxígeno a una taquilla cada vez más herida por la pandemia.

Recordemos que After. En mil pedazos, la secuela de After. Aquí empieza todo, recaudó la friolera de 3 millones y medio de euros, llegando a superar a Tenet durante algún que otro fin de semana. Eso supone más que el propio presupuesto inicial de la película, 2 millones y medio de dólares. Si tenemos en cuenta que el total de recaudación mundial es de 47 millones, España supone el 6% de todos sus beneficios. Una cifra nada desdeñable que convierte nuestro país en uno de los nichos más importantes de la película.

De hecho, a pesar de que la cinta no recibió muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, la saga es tan rentable y tiene a un público tan fiel que las productoras CalMaple y Wattpad decidieron dar luz verde a una tercera y cuarta parte cuando aún no había terminado siquiera el rodaje de la segunda.

Muchos cambios en el reparto

Eso sí: tanto After. Almas perdidas como After. Amor infinito (la cuarta y última parte) sufrirán muchos cambios de imagen. Para empezar, del reparto original solo quedan Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford en los papeles de Hardin y Tessa. El resto de personajes continuáran, pero habrá otros actores y actrices detrás.

AFTER: El triángulo amoroso de Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin y Dylan Sprouse / Luis M. Ortiz

Por ejemplo, Candice King, que encarnaba a Kimberly, será sustituira por Arielle Kebbel, mientras que Mira Sorvino retomará el papel de Selma Blair como Carol. Landon será esta vez Chance Perdomo en sustitución de Shane Paul McGhie. Muchos rostros nuevos que los fans deben tener en cuenta de cara a futuras expansiones del universo inspirado en las novelas de Anna Todd.

En esta ocasión hasta ha cambiado el director, Roger Kumble, quien será sustituido por Castille Landon, una prometedora directora de tan solo 30 años que ha dedicado parte de su carrera a la interpretación y que ahora se ha reconvertido en cineasta.