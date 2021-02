C. Tangana, Ana Mena, Miley Cyrus, BTS… ¿Le arrebatará alguno el Nº1 a Sam Smith?

Avisamos: este sábado van a ocurrir cosas muy potentes en #Del40al1CocaCola. Vamos a celebrar a la vez el Día Mundial de la Radio y el fin de semana de San Valentín, y ambas conmemoraciones tendrán especial reflejo en el programa. Para la primera esperamos contar con vuestra participación: queremos que nos contéis que supone para vosotros la radio, sobre todo qué ha significado este último año de pandemia; también os convocamos para la segunda, pues de cara a festejar el Día de los Enamorados vamos a sortear dos packs con dos iPhone 12 PRO cada uno; ¡sí, cada ganador se llevará dos iPhone 12 PRO!, uno para él y el otro para su pareja… o para quien quiera.

En lo que a la lista se refiere, las cosas en cabeza andan algo revueltas últimamente. Hace tres semanas, C. Tangana dio un espectacular salto de siete posiciones para conseguir el número uno con Tú me dejaste de querer, de donde no se movió el sábado siguiente. Y después de dos semanas en el primer puesto, Sam Smith emuló la acrobacia, trepando de golpe seis posiciones para desalojar del trono a El Madrileño. ¿Habrá este sábado un nuevo Nº1 saltimbanqui, o la preciada primera plaza irá a manos de alguno de los que ocupan la zona caliente?

Junto a Sam Smith (#1) y C. Tangana (#2), completan el podio a día de hoy Ana Mena y Rocco Hunt (#3), que fueron número uno dos semanas con A un paso de la luna y podrían sumar una tercera. Pero atención a quién tenemos en el #4: nada menos que a Miley Cyrus, que después de 21 semanas en lista parece decidida a tocar techo con su single Midnight sky, algo que no ha conseguido aún. BTS, que ya fueron líderes dos semanas con Dynamite, se relamen desde el #5, mientras que en el #6 encontramos a Dani Martín, que espera que el apoyo de sus fanes le lleve a lo más alto.

Pablo Alborán, que está actualmente en lista con Si hubieras querido (#19), puede insertar un tema más este sábado: Corazón descalzo, otro de los singles de su supervendedor Vértigo. De vosotros depende que esa posibilidad de doblete se materialice: hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40PabloAlborán.

Por votar en antena (902 39 40 40), y como este mes nos estamos centrando en películas románticas, regalaremos el BluRay de Titanic. Recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos… Cuatro horas dan para mucho, y os prometemos que no va a haber respiro. ¡Hasta el sábado!