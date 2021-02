Nathan Evans convierte ‘Wellerman’ en un fenómeno imparable

Cuando Nathan Evans publicó un TikTok en el que interpretaba el 'sea shanty' Wellerman, desconocía que acabaría viralizándose y le animaría a dejar su trabajo como cartero. Pero así ha sido. Ahora el tema super el millón de streamings, sumando la versión original y la publicada junto a 22 Kid y Billen Ted.

Este remix le aporta los sonidos electrónicos que cualquier melómano desería escuchar, lo que aumenta aún más las posibilidades de mantenerse como un fenómeno imparable. Y es que hasta diversos músicos, como Diplo y Mark Ronson, influencers y figuras del mundo del fútbol se han animado a participar en su éxito. En la Bundesliga, por ejemplo, Nathan compuso e interpretó una versión personalizada. "Soon may the Bundesliga come to join in on all the TikTok fun", dice su verso.

Nathan Evans es un excartero que se viralizó con este 'sea shanty', que es un tipo de música folk multi armónica ambientada en la pesca. El escocés la llevó a TikTok, plataforma en la que se usó en más de 122.000 creaciones en los primeros cinco días.

Aunque Wellerman no es el primer sea shanty que compartió, pues lo hizo con Leave Her, Johnny, un mítico canto irlandés cuyo origen está en el siglo pasado. Cuando compartió Wellerman, su fama se disparó. De hecho, artistas como Gary Barlow se han animado a usar su sonido.

Muchos usuarios que hasta entonces desconocían este tipo de música comenzaron a sentir una cierta adoración por ella. Y es que los sea shanties ya casi habían caído en el olvido. Pero está demostrado que una aparición en TikTok y un vídeo viral es capaz de resucitar a cualquier cosa.

El escocés manda así un mensaje de esperanza e ilusión en estos tiempos tan confusos. Y lo hace para recordar que "estos cánticos entonados se usaban para aunar el espíritu de todos, llevar el ritmo y mantener alta la moral". Y lo ha conseguido.