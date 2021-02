BLACKPINK y una conocida artista internacional disparan los rumores de colaboración

Dua Lipa, Lady Gaga, Cardi B y Selena Gomez no han podido evitar caer rendidas ante el talento de BLACKPINK. Pero parece que no son las únicas.

Se han disparado los rumores de colaboración entre la girlband de K-Pop y SZA. Todo ha ocurrido cuando la rapera ha compartido un vídeo en el que Rosé, integrante del grupo, hacía un directo mientras escuchaba una de sus canciones: Good Days. "Oh dios mío. Hoy he hablado sobre colaborar con BlackPink. Feliz cumpleaños, Poo", dice en el Stories compartido.

Como era de esperar, esto ha revolucionado a todos sus fans, quienes cruzan dedos para que esta unión musical se haga posible. De momento ninguna de las integrantes de BLACKPINK se ha pronunciado al respecto, por lo que tendremos que esperar para saberlo.

Como mencionamos en líneas anteriores, ésta no sería la primera colaboración de las chicas con una conocida artista internacional. Comenzaron con Dua Lipa en Kiss And Make Up, conquistando así a millones de personas alrededor del mundo. Poco a poco fueron demostraron su talento y, a su vez, convirtiéndose en las voces más deseadas por referentes de la industria actual.

Lady Gaga las incluyó en su álbum Chromatica, Cardi B es una de las invitadas del disco de la girlband, The Album, y Selena Gomez se unió al éxito de Ice Cream, en cuyos créditos se lee el nombre también de Ariana Grande. ¡Son imparables!

Otro de los proyectos en los que nuestras protagonistas se han involucrado recientemente es en su documental Light Up The Sky, estrenado en Netflix. En él pudimos adentrarnos en su día a día en el backstage, desde sus inicios hasta ahora. Los logros que cosechan actualmente son incontables.

Y a ti, ¿te gustaría que la colaboración entre SZA y BLACKPINK se hiciese posible?