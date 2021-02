14 canciones de amor que no son las típicas canciones de amor

San Valentín ha llegado y te ha vuelto a pillar sin nada que regalar a la persona que más quieres. Tranquilx porque hay pocas cosas más bonitas en este mundo que decir 'Te quiero' con una canción.

Cantaba John Lennon eso de Love, Love, Love. All you need is love. Love is all you need y llevaba toda la razón. ¿De que sirve todo lo demás si no amamos ni nos aman? Se acerca San Valentín y es momento de acordarse del amor y no solo para quienes lo estén saboreando, también para todos aquellos a los que Cupido aún no ha rozado con su flecha.

Tanto si quieres sorprender a tu pareja como si quieres lanzarle una propuesta a tu media naranja soñada, estas canciones te ayudarán a sorprenderlx.

1. Te echaré de menos - Los Piratas

En esta canción, la banda gallega le cantaba al amor puro y a ese momento en el que eres incapaz de desprenderte de tu pareja: Tengo que dejarte o no voy a llegar / Me gusta cuando duermes y odio madrugar / no tienes porqué sentirte mal / Te echaré de menos hoy.

2. What Makes You Beautiful - One Direction

Por mucho que a algunos les pese, One Direction tienen algunas de las canciones de amor más bonitas del pop. Nena, tú iluminas mi mundo como nadie / la forma en que mueves tu pelo me abruma / pero cuando sonríes al suelo no es difícil decir / tú no lo sabes / No sabes que eres preciosa.

3. Yellow - Coldplay

Esta canción es majestuosa y etérea, así como sus guitarras y su estribillo. Además, se nos ablanda el corazón tan solo de imaginar cómo ese Chris Martin atormentado y enamorado escribió versos como: Mira a las estrellas / mira cómo brillan para ti / todo lo que haces / Sí, eran todas amarillas...

4. Emborracharme - Lori Meyers

Empiezo a quererte / empiezo a pensar / que no hay un día / que no quiera verte / y demostrar / todo el amor / que te mereces. Así comienza esta grandiosa canción de la banda de Granada.

5. Bonnie & Clyde - Jay-Z ft. Beyoncé

Queen B y su chico tienen muy claro cómo hacer canciones de amor sin caer en el pastel con nata. Este tema está incluído en el séptimo disco del rapero titulado: The Blueprint 2: The Gift & The Curse (2002).

6. Hielo T - Miss Caffeina

Aunque un poco fría, esta de Miss Caffeina es una canción esperanzadora que tiene estrofas como: Que todo tiene solución / que esto es cuestión de verlo medio lleno / que a veces no tenemos otra opción / lo mejor es decidir si aún nos tenemos...

7. Fallin' - Alicia Keys

La neoyorquina Alicia Keys canta a las contradicciones del amor (que a veces es dulce y otras duele) en este éxito: Y yo continúo enamorándome / Y desamorándome de ti / Nunca amé a alguien / de la manera en que te amo a ti.

8. Such Great Heights - The Postal Service

Este tema de 2003 es toda una declaración de intenciones. Versa sobre el amor aunque es poco obvio, algo que este dúo de pop electrónico insinuó en casi todas sus canciones. Such Great Heights comienza con: Estoy pensando que es una señal / las manchas de nuestros ojos / son reflejos exactos / y cuando nos besamos / quedan perfectamente alineadas.

9. Canciones de amor - Julieta Venegas

En su disco Limón y Sal (2006), la mexicana nos mostró su corazón herido, criticó muchas conductas erráticas del amor además de cargar contra las típicas canciones de amor con final feliz. Porque, al final, quererse a uno mismo es maravilloso.

10. Standing next to me - Last Shadow Puppets

La otra formación de Alex Turner (Arctic Monkeys) con Miles Kane (The Rascals) nos regalaron esta canción de sencilla letra pero súper efectivas melodías. El romanticismo está en el aire.

11. Heroes - David Bowie

Al valor, al amor y a todas las locuras y bondades que imagines consagra David Bowie una de las canciones más brillantes de su carrera. Yo, yo seré rey / Y tú, tú serás reina / Aunque nada les ahuyentará / podemos ser héroes, solo por un día / Podemos ser nosotros mismos, solo por un día.

12. Ho Hey - The Lumineers

Este fue uno de los exitazos de este trío de Denver. Su estribillo estaba cargado de sentimiento: Mi lugar está a tu lado / tu lugar está a mi lado / eres mi dulce amor / mi lugar está a tu lado / tu lugar está a mi lado, eres mi dulce amor...

13. Your Love - Nicki Minaj

Nadie escapa al amor, ni si quiera una de las raperas más deslenguadas. Eso sí, cada uno a su manera: Cariño, sólo diré esto una vez / Eres el mejor / Y por tu amor / Voy a ser dura de matar como Bruce Willis.

14. A song about Love - Jake Bugg

De su disco Sangri La (2013) se extraían canciones maravillosas de folk desgarrador como estas y eso que este compositor británico solo tiene 21 años (17 cuando escribió este tema).