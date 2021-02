Taylor Swift ya ha acabado de regrabar ‘Fearless (Taylor's Version)’, añadiendo seis nuevas canciones

¡Buenas noticias para los fans de Taylor Swift! Tras meses de espera (aunque con dos álbumes de por medio), la estrella estadounidense ha regrabado Fearless, su segundo álbum de estudio.

La cantante ha comunicado en sus redes sociales que muy pronto podremos escuchar por fin las 26 canciones que componen esta nueva versión. Y es que la joven también ha querido publicar seis temas inéditos que compuso en su momento.

Este mismo viernes, 12 de febrero, como regalo de San Valentín para sus fans, Tay lanzará la nueva versión de una de las canciones más exitosas de su carrera que pertenece a este álbum: Love Story.

“Estoy encantada de deciros que mi nueva versión de Fearless (Taylor's Version) está terminada y estará pronto con vosotros. Tiene 26 canciones, incluyendo 6 canciones inéditas. Love Story (Taylor's Version) saldrá esta noche.”, ha escrito la joven junto a la portada del álbum.

Y es que Taylor ha compartido lo que podría ser la portada de esta regrabación donde ha imitado el mismo gesto con el que aparece en al de 2008.

Junto al anuncio, Tay ha hablado sobre lo importante que fue este álbum para ella con un texto. “Cuando recuerdo el disco de Fearless y en todo lo que significó para vosotros, involuntariamente se me dibuja una sonrisa en la cara recordando todas aquellas bromas que creamos juntos durante esa era”, empieza explicando Taylor.

Además, la estrella pop cuenta lo maravilloso que ha sido volver a cantar estas letras que escribió durante su adolescencia: “Fearless está lleno de magia y de curiosidad, la bendición de ser joven, es como un diario de aventuras y exploraciones de una adolescente que va aprendiendo pequeñas lecciones de cara a los finales de cuentos de hadas y películas que le habían vendido”.

Las razones de la nueva grabación de Fearless

Además, Taylor ha vuelto a hablar sobre las razones por las que va a grabar de nuevo sus primeros seis álbumes: “Yo ya he hablado mucho sobre por qué estoy grabando mis primeros seis discos (…), la razón más obvia es que solo el artista sabe realmente todo el cuerpo del trabajo. Por ejemplo, solo yo sé que canciones escribí y no entraron en Fearless. Canciones que yo adoraban, pero que se quedaron fuera por distintas razones”.

De este modo, Taylor explica que ahora no existen razones externas que le obliguen a tener que deshacerse de esos temas. Por eso, ahora que es dueña de su propia música, ha decidido grabar aquellos seis temas que tanto le gustaban: “Esta es la razón por la que he cedido incluir seis canciones que nunca habían sido grabadas y que fueron escritas entre mis 16 y 18 años. Me mató tener que dejarlas fuera”.

Sin duda, estamos seguros de que Fearless va a volver a posicionarse como uno de los álbumes más reproducidos de 2021. Y eso que las canciones sonaron por primera vez en 200.