Videojuegos ‘Made in Spain’: Aeterna Noctis y el poder de su diseño artístico

Aeterna Noctis cuenta la historia del Rey de la Oscuridad y la Reina de la Luz, ambos condenados por una maldición a enfrentarse eternamente a lo largo de 16 mundos mágicos que desafiarán a los jugadores en un reto complejo y gratificante. Es un nuevo juego protagonista de nuestra sección videojuegos 'made in Spain' ya que su desarrollo está corriendo a cargo del estudio talaverano Aeternum Game Studio con el apoyo de PlayStation Talents Alianzas.

Aeterna Noctis llegará en 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5. Un metroidvania en 2D del que el estudio español ha presentado un nuevo diario de desarrollo en el que podemos ver cómo es el día a día del desarrollo de un juego en los últimos meses a cargo de Aeternum Game Studio.

En él, el equipo detalla uno de los aspectos más característicos y cuidados del videojuego: el diseño artístico. "Uno de los principales retos fue aunar en las 16 áreas del juego el sello de Aeterna. Aunque sean muy diferentes entre sí, todas respiran ese alma tan especial" expresan el productor, Fernando Sánchez y el director de desarrollo Hugo Gómez.

Para este proyecto ha sido crucial la importancia y el tratamiento que Aeternum Game Studio le ha otorgado a los enemigos, en especial a los jefes finales, como es el caso del fénix, cuyo proceso de animación se muestra en el diario. El director de arte del videojuego, José Manuel Serrano, y Lisy Moreno, artista 2D explica que darle una naturalidad al movimiento fue clave para conseguir una fluidez a 24 fotogramas por segundo y que, desde el principio, tuvieron muy presente que el objetivo era presentar un mundo lo más simple y visualmente atractivo posible.

El equipo está compuesto por una gran cantidad de profesionales que no solo toman referencias del mundo de los videojuegos, sino que también lo hacen del anime y el cine, tal y como se aprecia en el vídeo. "Entre nuestros títulos favoritos puedes encontrar desde RPGs míticos como Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Castlevania: Symphony of the Night y Super Metroid. Desde entonces este tipo de juegos han evolucionado muchísimo y están viviendo una segunda edad de oro gracias al trabajo de grandes desarrolladores indies" explican desde el estudio, quien además destaca el título Celeste como uno de sus inspiraciones clave.