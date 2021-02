Lorena Edo celebra los 8 años de su entrada en GH con 60 kilos menos: así fue su gran cambio

Lorena Edo ha querido celebrar en las redes sociales el octavo aniversario de su participación en el reality de Telecinco Gran Hermano. La valenciana, que continúa hoy en día viviendo en su ciudad natal y regentando el negocio de uñas que ya tenía antes de visitar la casa de Guadalix de la Sierra, ha asegurado que jamás se cansará de dar las gracias por haber sido tan feliz durante y después de su estancia en el formato.

"Ya es 11 de febrero, hoy hace 8 años que crucé la puerta de GH estoy emocionada recordándolo... ¡mucho! 8 años de la mejor experiencia de mi vida, muy muy feliz y una ganadora en amigos y momentos inolvidables", ha indicado Edo en un post que ha publicado en su cuenta de Instagram y que ha acompañado de un video con sus mejores momentos en la casa.

"Ya no te recuerdo así, qué fuerte"

El post melancólico de Lorena ha arrasado entre sus seguidores, que le han mostrado todo su apoyo y le han manifestado sus mejores deseos. Sin embargo, aunque Lorena experimentó su gran cambio físico —adelgazó 60 kilos— hace ya varios años, algunos de sus seguidores todavía se sorprenden al ver cómo la exconcursante ha logrado bajar tanto de peso.

"No hace falta que te lo diga, pero vaya fuerza para afrontar y conseguir ese cambiazo. Eso sí, el buen rollo es el mismo"; "Qué fuerte Lorena, ya no te recuerdo así", y "El cambio tú te lo mereces y te mereces ser feliz", son solo algunos de los mensajes que sus fans le han dejado en las redes, a los que ella no ha dudado en responder cariñosamente asegurando que ni ella se recuerda ya con ese aspecto físico.

Dieta y deporte: la calve de su cambio

Lorena lleva prácticamente desde que salió de la casa de Gran Hermano manteniendo una alimentación equilibrada y practicando deporte. De hecho, hemos pododido seguir sus avances en las redes sociales y la valenciana no ha dudado en compartir algunas imágenes de sus rutinas en el gimnasio, así como tampoco ha querido dejar nunca de agradecer su apoyo al equipo sanitario que la ha ayudado a conseguir superar su sobrepeso y de reivindicar el empoderamiento femenino.

Además, desde que Lorena consiguió adelgazar, no ha dudado en tratar de concienciar a sus seguidores y su entorno de la importancia de mantener una dieta saludable y hacer ejercicio, algo que según ella misma ha expresado, es ahora imprescindible en su vida para mantener el equilibrio emocional y descargar todo el mal rollo.

¡Di que sí Lorena, fuera toda la energía negativa!