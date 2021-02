Jennifer Lawrence consigue el ansiado beso de Timotheé Chalamet, su ‘crush’ desde 2018

Jennifer Lawrence parece haber hecho realidad un sueño anticipado en 2018. Por aquel entonces dijo en una entrevista que su crush era Timotheé Chalamet. Claro, lo acababa de ver en Call Me By Your Name y quedó completamente prendada tanto de su interpretación como de su profundidad emocional. Desde entonces el joven actor se ha convertido en una de las estrellas más potentes de Hollywood y hoy se encuentra rodando Don't Look Up junto a algunos de los actores y actrices más poderosos de la industria del cine mundial.

Esta película trata sobre un grupo de científicos que busca advertir a la Humanidad de que un peligroso asteroide va a impactar contra el planeta Tierra y acabar con la civilización. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todo el mundo los toma por locos: el mundo está alienado y nadie quiere escuchar sus teorías descabelladas.

Nuevas imágenes de Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet en el set de 'Don't Look Up'. pic.twitter.com/O0MHmgmTjF — Jennifer Lawrence España (@JSLawrenceSpain) February 8, 2021

La película, que estará dirigida por Adam MacKay, ya ha comenzado su rodaje y hemos visto algunas escenas de Jennifer Lawrence acompañada de Leonardo DiCaprio, donde él lucía una barba prominente y ella una peluca pelirroja. Dos cambios de imagen que les han favorecido notablemente.

📸 Novas imagens de Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet no set de Don’t Look Up, no último sábado (06) #DontLookUp pic.twitter.com/2YR7XDog0l — Jennifer Lawrence Brasil (@JLawrenceBrsite) February 10, 2021

Hoy, sin embargo, han llegado del rodaje nuevas filtraciones en las que repite Jennifer Lawrence, solo que esta vez con Timotheé Chalamet, su crush. En ellas podemos ver cómo la actriz está sobre el actor en un sofá. En una ella lo besa a él apasionadamente. En otra, todo parece indicar que están en una fiesta y vuelven a liarse. Un momento que ha despertado suspiros y sofocos entre los seguidores de ambos fans. Pasión, desde luego, no les ha faltado.

A pesar de los deseos de ver un romance entre estos dos artistas, cabe recordar que Lawrence tiene pareja. Ella lleva casada con Cooke Maroney desde 2019, así que por mucho que le guste el bueno de Chalamet, de momento es algo imposible. Él, hasta donde sabemos, sigue soltero. En 2020 tuvo un romance de verano con la modelo mexicana Eiza González, con quien empezó a salir después de romper con Lily Rose Depp, la hija del actor Johnny Depp, pero duraron poco más de dos meses y, actualmente, parece que no tiene pareja.

Don't Look Up cuenta con un reparto de estrellas: Leonardo DiCaprio (El renacido), Meryl Streep (Kramer contra Kramer), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Timotheé Chalamet (Call Me By Your Name), Jennifer Lawrence (Gorrión Rojo), Jonah Hill (El lobo de Wall Street), Kid Cudi (Need for Speed) y hasta con Matthew Perry (Friends) y la cantante Ariana Grande (Zoolander No. 2).

La película aún no tiene fijada aún una fecha de estreno, pero probablemente podremos verla en un breve preestreno en cines y Netflix a finales de 2021 o principios de 2022.