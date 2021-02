Shia LaBeouf echa el cierre a su carrera y permanecerá internado en un centro de rehabilitación

Shia LaBeouf se retira indefinidamente de la vida pública entre acusaciones de maltrato, abusos sexuales y casi una veintena de detenciones en los últimos quince años. Permanecerá internado en un centro de rehabilitación hasta que consiga superar la infinidad de traumas, filias y otras patologías psicológicas que, con toda probabilidad, sufre desde hace años, además de su declarado alcoholismo. Ya lleva cinco semanas ingresado.

Quien trabajara para Michael Bay en Transformers y para Steven Spielberg en la cuarta parte de Indiana Jones ha acabado derrotado, solo, aislado, sin trabajo y con su imagen pública completamente desacreditada.

Lo han encerrado en calabozos por amenazar a sus vecinos con un cuchillo, por montar peleas en varios locales y, en definitiva, por tener una conducta agresiva –a veces psicopática– que lo ha llevado a convertirse en una suerte de apestado en la industria. Hasta Olivia Wilde llegó a despedirlo del rodaje de su última película por ser una persona tóxica que traía sus traumas personales y malas actitudes al rodaje.

Maltrato físico y psicológico

Recientemente la cantante FKA twigs acusó a LaBeouf de haber convertido su vida entre 2018 y 2019 en un auténtico infierno. Según una demanda interpuesta por la cantante a los tribunales, la otrora estrella juvenil abusó de ella y la agredió en reiteradas ocasiones. "Shia LaBeouf hace daño a las mujeres", acusaba el comunicado. "Las utiliza. Abusa de ellas, física y psicológicamente. Es peligroso".

El actor negó la mayoría de hechos pero dejó entrever que tenía serios problemas con el alcohol y que a veces se comportaba de manera errática. "No me encuentro en posición de explicar a nadie cómo ha podido afectarles mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo ni agresiones, solo puedo tratar de racionalizarlo. He abusado de mí mismo y de todo el mundo a mi alrededor durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y me disculpo ante aquellos a los que haya hecho daño. No puedo decir nada más".

La compañía que representa a LaBeouf, CAA, también ha abandonado al actor, aunque según varias fuentes cercanas a la familia a las que ha tenido acceso Variety en realidad ha sido una decisión voluntaria del artista, que no necesita más sus servicios. El actor queda completamente solo, rehabilitándose y, con toda probabilidad, con varios años apartado del escenario mediático por delante.