¡Felices 72, Joaquín Sabina! La playlist con todas sus canciones en LOS40

El maestro Joaquín Sabina no necesita presentación. Con sus más de cuatro décadas de trayectoria se ha convertido en uno de los grandes cantautores y poetas de nuestra música. Toda una vida dedicada a su pasión en la que no ha dejado de componer grandes canciones, poemarios y todo tipo de obras que demuestran su talento para poner palabras a las emociones.

Para celebrar su 72º cumpleaños, hemos recopilado todas las canciones de su repertorio que han pasado por la lista de LOS40 a lo largo de la historia. Un total de 55 canciones y cuatro horas de música que demuestran el enorme legado de este artista inigualable. No solo las que cantó en solitario, sino también sus colaboraciones con otros artistas.

Una playlist que hará las delicias de los muchos fans de Sabina, pero a la que también se podrán acercar aquellos no tan familiarizados con su música. Además de sus grandes éxitos, están muchas canciones que quizá no sabías que habían sido escritas por él. La puedes escuchar a continuación o nuestra APP enlazando tus perfiles de streaming.

A lo largo de su carrera, varios han sido los temas que han llegado a coronar la lista de LOS40 en algún momento. El primero de ellos fue Ruido, en mayo de 1995, y el más reciente, su homenaje a la radio, 69 Punto G, en 2002. Además, dos canciones de Joaquín han sido número 1 en distintas versiones y en distintas épocas. Además de Ruido ha ocurrido con Y Sin Embargo. Estas dos clásicas tuvieron un segundo esplendor en 2001 con el disco en directo Nos Sobran los motivos.

No hemos querido olvidar las canciones de Sabina que han estado en la lista de LOS40 en alguna ocasión. Interpretadas por él en solitario, como duetos con artistas como Pereza, Fito Páez, La Guardia o su reciente cameo con Dani Martín. También ha ocurrido con canciones que llevan la autoría de Joaquín pero que fueron éxitos en el repertorio de otros artistas, es el caso de Ana Belén, Los Secretos, la Orquesta Mondragón o Hilario Camacho. Precisamente fue la canción ¡Taxi!, escrita a medias entre Joaquín e Hilario, la primera escrita por Sabina en sonar en la lista de Los 40 Principales, allá por el 83.

Otro dato que nos da la idea de la grandeza de jiennense es aquel año en que llegaron a sonar en LOS40 canciones de dos álbumes suyos, (Hotel Dulce Hotel y El Hombre del Traje Gris) así como la recordada A la Sombra de un León con Ana Belén, Olvídate de Mí, escrita con la Orquesta Mondragón o la adaptación del éxito del americano Jim Croce que adapto para Amaya Uranga, la voz de Mocedades. Se puede decir que 1988 fue un año de gran cosecha para Sabina.

