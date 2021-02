Pablo Alborán y ‘Corazón Descalzo’ entran en la Lista de LOS40: la canción que desvela uno de sus miedos

Desde que Pablo Alborán publicó su álbum Vértigo nos enseñó que la vida está para vivirla, y que hay que aprovecharla con sus adversidades incluidas. El malagueño llegó con un repertorio de canciones en los que nos abría las puertas de su vida y su alma. Una de ellas es Corazón Descalzo, que ahora se ha convertido en el nuevo sencillo de este proyecto.

Tanto ha conquistado a los oyentes de Del 40 al 1 que han conseguido que Pablo y su nuevo sencillo entren directos al puesto 34 de la Lista de LOS40 este sábado 13 de febrero. ¡Menudo subidón!

Pero lo que quizás muchos desconocían es que detrás de este tema se encuentra una revelación que el propio Alborán hizo acerca de su vida. Aunque el tema parece hablar a simple vista de una historia de desamor en la que te alejas de la persona a la que amas, esconde un significado que ha expuesto uno de sus mayores temores: el del abandono de sus fans.

“Cuando canto esta canción, es como si fuera premonitoria. Hay algunas partes de la letra que casi parece que supiera lo que iba a pasar; porque habla del aplauso, de esa sensación que a veces, no sé si tienen otros artistas, de sentir que el día de mañana todo puede desaparecer y que no se acuerden de ti, y que puedas darte la vuelta, mirar, y que haya alguien que te esté esperando y que siempre vaya a estar contigo”, explica el artista. En estas palabras hace referencia a los versos de "Quién se atreverá a quererme; cuando no quede aplauso; ni griten mi nombre; con el corazón descalzo por un camino de errores".

Pero eso no es todo lo que expone el malagueño en los versos de Corazón Descalzo. El tema se ha convertido en "una reflexión sobre las cosas que realmente importan, lo que queda cuando pulsamos el botón de pausa. Habla de la importancia de no perder de vista los valores esenciales de nuestra vida".

Si hay algo de lo que Pablo puede estar tranquilo es de que nunca se quedará solo, pues ya hay millones de personas alrededor del mundo que se encargan de acompañarlo en cada paso. El artista tiene la suerte de contar con un verdadero ejército de fans, y ellos han sido los encargados de recibir Vértigo con la mayor acogida que podían ofrecer.

Y es que si además el artista al que admiras expresa sin tapujos lo agradecido que se siente por dicho cariño, apoyarlo es tarea fácil.