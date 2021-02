¡Feliz San Valentín! Frases de amor, poemas y dibujos que puedes usar como felicitación este 2021

San Valentín ya está aquí y es el momento de dejar que Cupido haga de las suyas. Eso sí, como en el amor el trabajo es arduo, no todo puede estar en su mano; por eso, desde LOS40.com hemos querido recopilar una serie de frases de amor, poemas e imágenes con el que echaros una mano si estáis buscando una manera original y romántica de felicitar a vuestra pareja o a cualquier ser querido en este día.

Aquí, os presentamos varias opciones:

Frases de amor

Una de las formas más recurrentes de felicitar San Valentín son las frases de amor. Estas, de diversas personalidades célebres, pueden ayudarte a sacarle una sonrisa a tu novio, nova, marido, mujer o cualquier persona a la que ames:

Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños. (Dr. Seuss). Eres la manera que tiene le mundo de decirme lo bonita que es la vida. (Anónimo). La fe es como el amor, no se consigue nada a la fuerza. (Arthur Schopenhauer). Cuando amas, no es necesario entender lo que está pasando, porque todo comienza a suceder dentro de nosotros. (Paulo Cohelo). El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad. (William Shakespeare). La felicidad suprema de la vida es tener la convicción de que somos amados. (Victor Hugo). Amar a una persona significa querer envejecer con ella (Albert Camus). Ten en cuenta que el gran amor, así como los grandes logros, requieren grandes riesgos (Dalai Lama). El amor es un acto de valor (Paulo Freire). Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar en la misma dirección (Antonie de Saint-Exupéry). Es necesario amar a la gente como si no hubiera mañana, porque si te detienes a pensar, en realidad no hay. (Renato Ruso). Amor es solo una palabra, hasta el momento en que decidimos dejar que nos posea con toda su fuerza. Amor es solo una palabra, hasta que alguien llega para darle sentido. No desistas. Generalmente, es la última llave del llavero la que abre la puerta. (Paulo Coelho). Donde reina el amor, sobran los reyes. (Platón). El amor jamás reclama; da siempre. El amor tolera, jamás se irrita, nunca se venga. (Indira Gandhi) El amor es la alegría de los buenos, la reflexión de los sabios, el asombro de los incrédulos. (Platón).

Poemas de amor

Si no te quieres quedar con una simple frase, un poema también es una gran manera de felicitar el San Valentín a tu pareja. Aquí te dejamos algunos dedicados al amor por si te sirven de inspiración:

Rima XXIII de Gustavo Adolfo Bécquer

Por una mirada, un mundo,

por una sonrisa, un cielo,

por un beso… ¡yo no sé

que te diera por un beso!

Corazón Coraza de Mario Benedetti

Porque te tengo y no porque te pienso

porque la noche está de ojos abiertos

porque la noche pasa y digo amor

porque has venido a recoger tu imagen

y eres mejor que todas tus imágenes

porque eres linda desde el pie hasta el alma

porque eres buena desde el alma a mí

porque te escondes dulce en el orgullo

pequeña y dulce

corazón coraza



porque eres mía

porque no eres mía

porque te miro y muero

y peor que muero

si no te miro amor

si no te miro



porque tú siempre existes dondequiera

pero existes mejor donde te quiero

porque tu boca es sangre

y tienes frío

tengo que amarte amor

tengo que amarte

aunque esta herida duela como dos

aunque te busque y no te encuentre

y aunque

la noche pase y yo te tenga

y no.

Sabes de Idea Vilariño

Sabés

dijiste

nunca

nunca fui tan feliz como esta noche.

Nunca. Y me lo dijiste

en el mismo momento

en que yo decidía no decirte

sabés

seguramente me engaño

pero creo

pero ésta me parece

la noche más hermosa de mi vida.

Te vi de Gloria fuertes

Te vi,

se rompieron nuestras soledades,

se alborotó el instinto,

se llenaron de luz las lámparas fundidas.

Se murieron del susto, nuestros primeros padres,



y tu pena y mi pena,

se suicidaron juntas

la tarde,

de nuestro encuentro.

¿De qué modo te quiero? de Elizabeth Barret Browning

¿De qué modo te quiero? Pues te quiero

hasta el abismo y la región más alta

a que puedo llegar cuando persigo

los límites del Ser y el Ideal.



Te quiero en el vivir más cotidiano,

con el sol y a la luz de una candela.

Con libertad, como se aspira al Bien;

con la inocencia del que ansía gloria.



Te quiero con la fiebre que antes puse

en mi dolor y con mi fe de niña,

con el amor que yo creí perder



al perder a mis santos… Con las lágrimas

y el sonreír de mi vida… Y si Dios quiere,

te querré mucho más tras de la muerte.

Dibujos, ilustraciones y otras felicitaciones gráficas, serias y graciosas



Si eres de los que cree que una imagen vale más que mil palabras y no quieres optar por añadirle una dedicatorio a una foto vuestra, te dejamos aquí algunas imágenes románticas, y otras muy graciosas, para que digas lo que sientes con el estilo que más se adecue a ti.

¡Feliz San Valentín!