Natalia Rodríguez da su opinión sobre la polémica entre David Bustamante y Álex Casademunt

David Bustamante está de celebración y es que cumple 20 años en la música, por eso ha querido celebrarlo reinterpretando algunos de los temas más icónicos de su carrera, y como no, Dos hombres y un Destino tenía que estar en esa reedición.

A pesar de que Bustamante nos hizo un regalazo volviendo a subirse al ring para cantar Dos hombres y un destino, echamos de menos a su compañero Álex Casademunt, con quién compartió la versión original de la canción, y es que además, el catalán no se ha tomado del todo bien que Bustamante lanzará este tema sin siquiera avisarle.

A esta polémica se ha sumado otra de las concursantes de la edición de Operación Triunfo, la gran Natalia Rodríguez, quien no ha dudado en dar su opinión sobre este asunto. La cantante ahora colabora en un programa de Twitch llamado Qué fuerte tía, un espacio que lo presenta con las influencers Lala Chus, Telmo Trenado y Michenlo.

Y en este programa precisamente, una de sus compañeras iba a sacar a relucir una de las grandes polémicas que se habían producido en los últimos días: La de Maria José Campanario y Belén Estebán, Natalia, sin embargo, pensó que al conflicto que se refería era al de sus compañeros de OT: David Bustamante y Alex Casademunt.

"Vamos a hablar de la mayor pelea de internet", anunció LaLaChus, y entonces Natalia interrumpió: "La sé, la sé: ¿ha sido la de mis compañeros? ¿La de que Bustamante ha sacado la canción de 'Dos hombres y un destino' y no le ha dicho nada a mi compañero Álex Casademunt y entonces le mandó un tuit y no le ha contestado porque no le ha llamado?", explicó Natalia

Pero la cantante no se quedó ahí, y continuó diciendo: "A mí me hubiera gustado que Bustamante hubiera llamado a Álex porque en la Academia eran como Zipi y Zape, siempre estaban juntos, eran los que la liaban..." y es que parece que Natalia está muy apenada por esta nueva versión sin la colaboración de Casademunt.