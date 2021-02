Ana Mena y sus aliados italianos abren y cierran la lista esta semana

Ana Mena es la gran protagonista esta semana en la lista, pues no solo es número uno con A un paso de la luna, a dúo con Rocco Hunt, sino que conserva su doblete; y da la casualidad de que la otra canción de la malagueña (Se iluminaba, con Fred de Palma) ocupa la posición de farolillo rojo. O lo que es lo mismo: Ana Mena y sus compinches italianos abren y cierran el chart de LOS40. Los dos temas han sido número uno; Se iluminaba lo fue dos veces, mientras que A un paso de la luna va ya por su tercera semana (no consecutiva).

Doblete de Alborán y gran subida de Camilo

El repaso visual a la lista que encabeza estas líneas merece que nos detengamos también a hablar de The Weeknd, que no parece dispuesto a abandonar la lista con Blinding lights: después de 56 semanas con nosotros (récord de permanencia), sigue subiendo y se queda en el #29. El canadiense, además, se pasea por el ránking con In your eyes, que esta semana sube al #9. Quien estrena doblete es Pablo Alborán, que mantiene en el ránking Si hubieras querido (#26) y añade Corazón descalzo, que se incorpora como entrada más fuerte (y única), al #34. Buena semana también para Camilo, cuyo single Vida de rico ha ascendido siete posiciones hasta colocarse en el #6, protagonizando la subida más importante. En el vídeo Tony Aguilar recuerda, a modo de preámbulo, la canción que nos ha dejado esta semana: Capítulos, de DVicio.