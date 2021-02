Phoebe Waller-Bridge se lanza a la conquista de la comedia: pasa de ‘Fleabag’ a ‘Sr. y Sra. Smith’

La conquista de Hollywood iniciada por Phoebe Waller-Bridge es lenta pero segura. Con Broadchurch se ganó una gran reputación en Reino Unido; con Fleabag conquistó al público de medio mundo. Su éxito arrollador, posible consecuencia de su desparpajo natural e ingenio, le abrió las puertas de la industria para firmar los guiones de Han Solo: Una historia de Star Wars, Killing Eve y Sin tiempo para morir, la esperada despedida de Daniel Craig del universo 007. Disney, Amazon y Universal Pictures se la han rifado en menos de cuatro años. No es poca cosa.

Hoy una de las mujeres con más talento del cine está camino de cumplir su próximo objetivo: co-producir, escribir y protagonizar una serie de televisión exclusiva para Amazon Studios: la adaptación en formato serial de Sr. y Sra. Smith. Y lo hará nada más y nada menos que junto al actor Donald Glover, el popular hijo de Danny Glover (Arma Letal)

La noticia llegó durante el fin de semana a través de la cuenta de Instagram del actor. Al ritmo de Put Your Head on My Shoulder de Paul Anka, Waller-Bridge y Glover hicieron el anuncio de su próxima colaboración: un reboot de la popular película protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt. Antes de que Amazon Studios confirmase oficialmente la buena nueva, esta ya había corrido como la pólvora en redes sociales: Fleabag y el carismático Earn de Atlanta se reunirían en esta nueva serie tanto delante como detrás de las cámaras.

Phoebe Waller-Bridge (i) y Donald Glover (d) posan durante los premios Britannia de 2019 en Beverly Hills, California / Getty Images para BAFTA / Frazer Harrison

Porque, recordemos, ambos serán co-creadores, guionistas y protagonistas de la ficción, que se inspirará directamente en la popular cinta de Doug Liman de 2005: Sr. y Sra. Smith. Esta historia presentaba la aburrida vida de una pareja de agentes secretos que no saben que su pareja se dedica a trabajar para organizaciones mercenarias. Un día son contratados para liquidarse el uno al otro, y entonces descubren que la persona con la que conviven es mucho más interesante de lo que parece.

"¡Estamos frente a un equipo de ensueño!", explicó Jennifer Elke, directora de Amazon Studios. "Donald y Phoebe son dos de los creadores e intérpretes con más talento del mundo. Para nosotros es un sueño, como lo es para nuestro público global, tener a estas dos fuerzas de la naturaleza colaborando como un poderoso equipo creativo", explicó antes de añadir que a estos dos genios se les une Francesca Sloane, una de las directoras de Fargo, quien será la showrunner de la serie.

Todo parece indicar que el rodaje se iniciará a lo largo de este año con vistas a estrenarse en 2022 en Amazon Prime Video. De momento sabemos poco de la trama, aunque presuponemos que seguirá ese tono de comedia de la original y que tanto Waller-Bridge como Glover tendrán una química similar a la de Pitt y Jolie. Al fin y al cabo, ambos fueron pareja frente a las cámaras en Han Solo. Una historia de Star Wars (ella como la robótica L3-37; él como el carismático y juvenil Lando Calrissian) y tras ellas son buenos amigos, así que parece que todo irá como la seda.