‘After. Almas perdidas’ desvela en su primer tráiler que Tessa y Hardin están más ‘calientes’ que nunca

El primer tráiler de la esperada tercera parte de la saga After, Almas perdidas, acaba de aterrizar y el hype de los fans no podría estar más alto. Esta tercera entrega de las adaptaciones de las novelas de Anna Todd continuará la historia de Tessa y Hardin con nuevos personajes, rostros inéditos y viejos conocidos. Y todo parece indicar que será mucho más sexy que las dos películas anteriores. "Algo húmedo está por llegar", anunciaba la distribuidora Diamond Films el pasado viernes. No nos engañaron.

En el avance, de apenas un minuto y medio, podemos ver cómo la pareja más popular del cine romántico adolescente se marca una suerte de 50 Sombras de Grey: ambos vuelven a estar juntos, han dejado ya de ser unos críos y empiezan a experimentar cada vez más en su intimidad. Juegos con hielos, miradas intensas en la piscina y sexo por todos lados (¡hasta en el gimnasio!) nos indican que After. Almas perdidas elevará la temperatura mucho más de lo habitual

Sin embargo, a pesar de que el tráiler deja algunas escenas bastante 'picantes', la historia parece que hará honor a su título: Almas perdidas. Los problemas de la relación siguen vigentes: Hardin es un personaje tóxico y controlador que no para de decepcionar a una Tessa cada vez más harta. ¿Volverán a destruirlo todo después de lo mucho que ha costado cerrar algunas viejas heridas?

Un éxito de taquilla asegurado

El rodaje de la película ya ha concluido y todo parece indicar que a lo largo de este 2021 llegará a los cines para dar un balón de oxígeno a una taquilla cada vez más herida por la pandemia.

After. En mil pedazos, la secuela de After. Aquí empieza todo, recaudó la friolera de 3 millones y medio de euros, llegando a superar a Tenet durante algún que otro fin de semana. Eso supone más que el propio presupuesto inicial de la película, 2 millones y medio de dólares. Si tenemos en cuenta que el total de recaudación mundial es de 47 millones, España supone el 6% de todos sus beneficios. Una cifra nada desdeñable que convierte nuestro país en uno de los nichos más importantes de la película.

Novedades de la película

Una de las grandes novedades de After. Almas perdidas será su reparto. Algunos de los personajes que ya conocemos seguirán en la historia, pero los actores y actrices que los interpretan cambian. Para empezar, del reparto original solo quedan Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford en los papeles de Hardin y Tessa. Por ejemplo, Candice King, que encarnaba a Kimberly, será sustituida por Arielle Kebbel, mientras que Mira Sorvino retomará el papel de Selma Blair como Carol. Landon será esta vez Chance Perdomo en sustitución de Shane Paul McGhie.

AFTER: El triángulo amoroso de Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin y Dylan Sprouse / Luis M. Ortiz

El director Roger Kumble también abandona el barco y es sustituido por Castille Landon, una prometedora cineasta de tan solo 30 años que ha dedicado parte de su carrera a la interpretación y que ofrecerá una visión femenina de la turbulenta relación de Tessa y Hardin.

La película aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero todo apunta a que se estrenará a lo largo de 2021, probablemente en el tercer o cuarto trimestre del año.