"El mainstream es muy importante en términos de feminismo". Lo dijo la escritora y cineasta Virgine Despentes en una entrevista con ElDiario.es hablando sobre cómo la cultura popular y la industria del entretenimiento también servían para dar visibilidad a las premisas del movimiento por la igualdad entre mujeres y hombres, haciendo de esta una lucha más accesible.

"Creo que es muy inteligente lo que ella dice", comenta Paula Ribó, "no podemos snobizarnos. Al final el mainstream lo que hace es que un mensaje llegue a más gente. Utilizar canales que aparentemente son hostiles para ocuparlos y transmitir nuestros mensajes es lo más inteligente que podemos hacer".

No es esta opinión lo único que une a las dos mujeres. Tanto la autora de Teoría King Kong como la ahora cantante y compositora, además de defender dicha premisa, la llevan a cabo en su trabajo; una clara naturaleza expresiva ha hecho que ambas prueben con diferentes disciplinas artísticas; las dos conciben la música no solo desde su dimensión sonora , sino también desde su capacidad de crear símbolos. Por lo tanto, no es raro que en su última canción, Perra, Paula decidiese incorporar en la letra una mención directa a Virgine con esa estrofa en la que dice: "esto de nacer mujeres en el tiempo de Despentes es difícil, no sé por dónde empezar".

Rigoberta Bandini: “Hay un punto en el que te empodera poder llamarte a ti misma ‘perra’”

Este nuevo tema fue visto desde el momento de su lanzamiento el pasado 21 de enero como un himno feminista alternativo, no solo por contener un claro mensaje reivindicativo, sino también por hablar de la necesidad de permitirnos a nosotras mismas las dudas y el agotamiento que muchas veces conlleva este necesario proceso de empoderamiento.

"Hay que verbalizar que es súper complicado este momento en el que estamos, en el que tenemos que enfrentarnos a las grandes incongruencias que sentimos como mujeres. Somo la primera generación que se pregunta tantísimas cosas. Yo he sido educada en los 90, en el último coletazo de una cosa anticuada. Ahora estamos en otra peli que conlleva un trabajo constante entre nosotras, de dialogar mucho, sin obsesionarnos ni enfadarnos con el mundo porque entonces no sirve de nada todo esto, intentando estar tranquilas y felices mientras avanzamos. Es un trabajo constante ser mujer".

Tal y cómo podemos comprobar en Perra, la actitud y el mensaje de Rigoberta Bandini, nombre con el que Ribó decidió autobautizarse al comenzar su proyecto musical, está lejos de ser amargo y pesimista. Más bien, la artista decide echar mano del humor y el descaro para tratar un tema aparentemente insignificante pero profundamente significativo como es el hecho de que, una vez más, el uso del femenino de un animal esté más extendido por su connotación peyorativa que por su significado original.

"Creo que hay un punto en el que te empodera el hecho de poder llamarte a ti misma “perra”, reivindicarte desde ahí, decir “sí, qué pasa”. Para mí hay revolución en la normalización. Me gusta generar ese cortocircuito mental en la gente", comenta. Y no es la única que lo piensa. Otras artistas como Nathy Peluso, Bad Gyal o La Zowi también recurren en sus canciones a esta reapropiación de lo que ampliamente se entiende como un insulto hacia la mujer para convertirlo en un arma contra el patriarcado.

Lo potente de este mensaje que encierra la divertida y contundente letra, mezclado con un ritmo que invita a perder el control de nuestras extremidades, son algunas de las características claves que han hecho que esta canción se convierta en un nuevo hito en la joven carrera musical que comparten Paula y Rigoberta, persona y álter ego unidas por lo que Ribó define como una "relación espejo" en la que "Rigoberta canta las canciones que ha compuesto Paula y Paula aprende mucho de Rigoberta, que es una versión más sofisticada y más excéntrica".

En un principio, este seudónimo no fue más que una invención espontánea que sirvió para nombrar la carpeta del ordenador que fue almacenando canciones sin estrenar. "No sabía si se quedaría o no, típico que te inventas un nombre. Y la verdad es que ahora me flipa. Me vino por iluminación divina. Me lo dictaron". Ahora, a Paula le gusta pensar que también es una forma de homenajear a Rigoberta Menchú, "no la conocía la verdad, pero que ahora sé que es una mujer maravillosa", y a "Arturo Bandini, el protagonista de las novelas de John Fante".

Entre todas las cosas que tienen en común, destaca que tanto la mujer que vive fuera de los escenarios como aquella en la que se convierte cuando se sube a ellos disfrutan de "enfocar la música o cualquier cosa de la vida desde el humor y desde el juego. Cuando me planteo un tema busco ese divertimento, ese romper con lo que el público se espera que va a pasar, ese permitirme a mí misma ser 100% yo. Mis canciones son el resultado de ese ejercicio de libertad".

Rigoberta Bandini / Foto cedida por Liveindallas / Alba Obradors

De dónde viene Rigoberta y a dónde va

Antes de comenzar a ser conocida como Rigoberta Bandini, Paula ya contaba con una trayectoria artística como dramaturga, actriz y poeta. Incluso había hecho sus pinitos en la música formando con dos amigas un grupo en 2010 al que llamaron The Mamzelles. Sin embargo, no fue hasta el año pasado que decidió volcarse de lleno en su proyecto musical.

"La Paula compositora nació con 9 años y ha ido probando varias disciplinas que han alimentado a Rigoberta. Sentía que tenía que pasar y hubo un momento en el que fue inevitable. Lo veía muy claro, como cuando se abren las aguas y de repente sabes que el camino ahora es este. Fue entonces cuando lancé el primer single". Automáticamente, In Spain We Call It Soledad se convirtió en un hit.

"Como actriz me ha pasado muchas veces que me veía como un canal, tú no estás decidiendo, te tienen que coger para otros proyectos. Con tu proyecto musical tú (con tu equipo) decides al 100% tu carrera, decides desde el color de la uña hasta quién quieres que dirija tu vídeo, la estética que quieres tener. Es un lujazo, es súper divertido, todo el rato estar creando y además dando un mensaje con tus canciones. Es muy completo porque tú eres la directora, la dramaturga, la intérprete, lo eres todo".

Ahora, con 7 singles publicados, Paula sabe que el próximo paso es el disco, aunque de momento quiere dejar respirar un poco más su última canción y disfrutar, como buena perra, de salir sin correa a pasear, apalancarse en el sofá y componer cancioncillas sin parar.