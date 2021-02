Brisa Fenoy lanza ‘Serotonina’, su nueva canción y adelanto de su disco, ‘Amor o Poder’

Brisa Fenoy lanza Serotonina, un canto a la hormona que regula los estados de ánimo y la felicidad, en un momento difícil en el que muchas personas se preguntarán a dónde fue a parar este sentimiento.

Serotonina es una canción pop con muchos elementos orgánicos y una energía muy particular que es la que emana de una Brisa Fenoy nueva. La artista gaditana, se ha mudado al sur por un tiempo y allí, en la tierra donde creció está dando rienda suelta a su creatividad. Son tiempos complicados para la música, pero a la vez, la música es nuestra gran aliada contra la tristeza, la apatía y el desquicie.

La propia cantante, define así esta canción que forma parte de su disco, Amor o Poder: “La musica pop con ingredientes acústicos de la guitarra, me llevan a un mar donde puedo sumergirme en mi misma y a través de su energía rebrotar desde mí interior generando serotonina al escucharla. Ritmos electrónicos actuales, frescos y al mismo tiempo fragmentos de percusión ancestrales.”

Brisa Fenoy, en una imagen promocional de Serotonina (2021). / Apátrida Producciones

Brisa titula este tema Serotonina en referencia al neurotransmisor que se sintetiza en nuestro cerebro y que regula nuestros estados de ánimo. Es la sustancia responsable de generar un sentimiento de bienestar, de felicidad, de ahí que se conozca como “partícula de la felicidad” o el “neurotransmisor de la felicidad”.

Ese equilibrio, esa manera de fluir, es uno de los elementos que más encontramos en la letra de la canción y que no necesariamente está dirida a esa persona especial, a ese amor puro e incondicional, sino también a uno mismo cuando llega a conocerse plenamente y a quererse como es, en la paz o en la serenidad que somos capaces de generar. Dice la letra de Serotonina de Brisa Fenoy: Tú me levantas cuando me caigo / Tú me armas cuando me desarmo / Tú me relajas cuando yo me harto de la vida / Y de sus locuras y de sus toxinas / Esas que me duran, a veces todo el día / Tú me complementas, me das vitamina / De esa que alimenta mi serotonina.

Brisa Fenoy compone y produce este tema, cuyo master ha corrido a cargo de RUSLAN SLATIN. En el videoclip de Serotonina vemos a Brisa de blanco, un color que es símbolo de pureza, de equilibrio y de nuevos comienzos, rodeada de naturaleza, lo que entronca con el concepto orgánico de la canción. El clip que ha sido dirigido por SAID y producido por su propio Sello: Apátrida Producciones.

En los últimos meses, Brisa ha lanzado canciones para reflexionar sobre la extraordinaria e histórica situación que vivimos. Fábricas de Miedo, Aroma, Fake, Quítame o Muévete, son algunos de sus más recientes lanzamientos.

Amor o poder, el nuevo disco de Brisa llegará este mes de marzo de 2021.