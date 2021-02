Eladio Carrión presentando ‘Monarca’ en LOS40 Urban: “No necesitas hablar mal para expresar tus ideas”

Eladio Carrión es uno de los reyes del género urbano, por algo acaba de lanzar Monarca, su nuevo disco y una colección de temas que abordan el trap en todas sus vertientes y matices. Para él, un verdadero letrista no tiene por qué hablar mal ni denigrar a la mujer en sus canciones. Por eso, sus temas rebosan originalidad y se ha ganado el respeto de toda una comunidad.

Monarca es uno de los grandes discos de trap que han salido en 2021. Charlamos con su autor a través de videollamada y nos cuenta que está contento y disfrutando del éxito de este álbum, pero "tampoco le bajamos, seguimos trabajando en el estudio", dice Eladio confirmando que el éxito no se le ha subido a la cabeza.

Este año voy a tratar de no incitar tanto a la violencia en mis canciones

Consciente de que el reggaetón copa más listas de éxitos, Eladio ha firmado un disco entero basado en ritmos de trap. Arriesgando y apostándolo todo a este género urbano. "A la gente le gustó mucho, lo están aceptando bien, sobre todo en España. Estoy loco por ir para allá, hermano", confiesa Carrión.

Eladio Carrión, en una imagen promocional de Monarca. / Rimas

Una de las cosas en las que más incide Eladio durante su charla es que en el trap también se puede hablar bien. "El público está más abierto a escuchar cosas nuevas. La cuarentena tuvo mucho que ver con eso. La gente está escuchando más las canciones", dice el artista. "En el trap hablar mal siempre va a ser parte de la cultura, pero cuando sea necesario, no porque sí. Yo siento que si tu eres un liricista de verdad no necesitas hablar mal para expresar tus ideas. Este año, por lo menos yo, voy a tratar de no incitar tanto a la violencia en mis canciones".

Colaboraciones en Monarca

Con Mariposas, un tema oscuro de trap latino, el artista parte de un sonido más hip-hop que refleja sus raíces estadounidenses y puertorriqueñas. En el vídeo de Mariposas, a modo de filme, podemos percibir una historia en la que Eladio es cautivado por una mujer que sellará su destino atrayéndolo hacia un romance tóxico.

Tata es su más reciente single, una colaboración con el galardonado reggaetonero J Balvin, otro de los astros del sonido urbano. En el videoclip de Tata, podemos ver a Carrión y a Balvin en la ciudad de Nueva York, mostrando todo su swag y flow para este nuevo tema de drill (un género en el que tanto Eladio como Balvin incursionan por primera vez) y que derrocha actitud y ganas de fiesta.

Esta temporada, su trabajo le ha valido su primera nominación al premio Latin Grammy por su canción Kemba Walker junto a Bad Bunny.

De estos éxitos y del futuro del género, habló Eladio Carrión con Sergio Labrador en LOS40 Urban.