Risto Mejide, feliz en ‘Todo es mentira’ por la sentencia del caso Cristina Cifuentes

“Bienvenidos al programa cuyo presentador se alegra de que Cifuentes haya sido absuelta... diga lo que se diga. Cuando la Justicia coincide con la opinión de uno, uno se alegra. No siempre pasa”. Así empezaba Risto Mejide la última entrega de Todo es mentira.

La que fue colaboradora de su programa hasta el pasado septiembre ya tiene sentencia en su caso por el máster falso. Libre absolución por falta de pruebas de que indujo a la falsificación del acta. Una noticia que no podía haber hecho más feliz al presentador que siempre sabe cómo crear polémicas.

El programa de la tele no fue suficiente y también recurrió a las redes sociales: “Toda la gente que ha pasado por mi twitter a insultarme por apoyarla, ahora no se están retractando”. Parece que no está dispuesto a cambiar su postura después del fallo del tribunal.

Se ha mantenido a su lado desde el principio. Ya el pasado 7 de febrero, antes de resolverse el caso, hablaba de ella en redes: "Creo firmemente en su inocencia e integridad".

Vayan pasando... pueden responder a este tuit con sus rectificaciones 😎 La Audiencia de Madrid absuelve a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso Máster https://t.co/sE9vAdATGZ — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) February 15, 2021

Rebelión en twitter

Y ahora que hay sentencia, ha vuelto a acudir a twitter para pedir rectificaciones mientras compartía la noticia. “Vayan pasando... pueden responder a este tuit con sus rectificaciones”, escribía de una manera un tanto provocativa.

Y claro, el debate está abierto y pocas rectificaciones se ha encontrado Risto en los comentarios. En cambio, lo que no han faltado son las críticas por seguir defendiendo a Cristina Cifuentes tras haberse demostrado que, efectivamente, el máster era falso. Le han llovido las críticas y la incomprensión ante su posicionamiento tan poco neutral.

Señor Risto...La Audiencia de Madrid CONFIRMA QUE EL MÁSTER ES FALSO‼



Y que NO hay pruebas de la CULPABILIDAD SEGURA DE CIFUENTES.



Por lo tanto, 👉no queda más remedio que ABSOLVERLA por presionar para que le dieran un acta de un máster que jamás cursó.



De rectificar nada👋 — Peregrin Sun (@DesvariosdeMono) February 15, 2021 Como tirar por la borda tu imagen de neutral y hacer que tu programa sea otra basura propagandística. Por Risto Mejide. — νictoяioßenetton (@victorioBnetton) February 15, 2021 1. No cursó el máster

2. No presentó el TFM

3. No acudió a las clases

4. Envía a su asesora a la Universidad para arreglar el asunto

5. Le consiguen un acta "FALSA" con todo aprobado

6. Expone dicha acta "FALSA" en la Asamblea de Madrid

¿Quieres mas o te vale con esto? — Oigres1986 💙 (@SerAguMar) February 15, 2021 El servil Risto al rescate de su compañera de cadena.

La que roba cremas

La que acreditó en el juicio que mintió.



Se comieron el marrón otras por ella, lo que hace que además sea una canalla miserable. Aunque seguro que recibirán su compensación. — Viriato O punto (@xiquitinx) February 15, 2021 condenada la profesora que por presiones falsifico el master de Cifuentes, absuelta la beneficiaria de la falsificación. Yo que tu si tuviera un mínimo de vergüenza no me dedicaría a airearlo , mas bien agacharía la cabeza humildemente. Pero ya sabemos que careces de dignidad — miguel angel muñoz m (@MSpartako) February 15, 2021 Que poca vergüenza demuestras con este tuit,mira la letra de la canción de Hasél pic.twitter.com/sMuvYv9zLB — Antón Almo®️♥️💛💜VK🌍 (@AntonAlmo) February 15, 2021

Lo que no sabemos ahora es si, tras haberse resuelto el caso, Cifuentes volverá a la televisión como colaboradora de programas como el de Risto o el de Ya es mediodía de Sonsoles Ónega.