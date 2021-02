Michele Morrone presenta ‘Dark Room’ en un concierto virtual y exclusivo

Lo has visto en Toy Boy o en 365 Días, pero resulta que a Michele Morrone no solo se le da bien eso de actuar frente a la cámara, pues ha demostrado tener un especial talento en la música. El italiano aterrizó en febrero de 2020 con su álbum Dark Room.

Michele se ha propuesto celebrar el lanzamiento de este disco por todo lo alto. ¿Cómo? Con el Michele Morrone: Dark Room and More Live in Concert, un concierto virtual del que cualquier persona puede disfrutar desde sus hogares. Será el próximo 11 de marzo a partir de las 21:00 horas. Y lo mejor de todo es que sus entradas solo cuestan 10 euros. ¡LOS40 no nos lo perdemos!

Cartel del concierto virtual de Michele Morrone / Foto cedida por Live Now

Este se trata del primer concierto que ofrece el cantante y compositor, por lo que no hay duda de que será muy especial. Para ello se trasladará hasta el Club Capitol de Roma, desde donde asegura que ofrecerá un espectáculo único para sus espectadores. Así, disfrutaremos de un repertorio cargado de bonitas letras dedicadas a su padre, su familia, la vida y el amor.

Lo cierto es que debía este show a todos sus fans después de haber cancelado sus actuaciones debido a la pandemia. "Ha sido difícil lanzar un álbum y no tener la oportunidad de interpretarlo. La música ha sido un faro para muchas personas durante estos tiempos tan complicados y poder tener la oportunidad de interpretar por fin Dark Room con mi banda es toda una bendición. Estamos ansiosos de ofreceros este espectáculo y daros la oportunidad de usar la música como vía de escape durante un rato", explica el artista.

Sus inspiraciones musicales son de lo más variopintas. The Beatles, The Rolling Stones, Elvis, Beethoven y Chopin están entre ellos. Su pasión por la música de estas leyendas le ha llevado a desarrollar su propio talento. Gracias a esto hoy contamos con canciones como Hard For Me, Feel It o Watch Me Burn, un repertorio pop variado y para todos los gustos.

“Quiero hacer música, mi música es como un gran arcoíris con todos los colores, todo viene de mi mente. Soy amante de todos los tipos de música y quiero hacer música que capte todo”, explica Michele. Sus letras, asegura, son “historias, pero también ideas” que él tiene. “La música es muy poderosa”, concluye.

Pero eso no es todo, y es que el actor asegura que quiere volver muy pronto a crear nuevos contenidos musicales. “Quiero ayudar a mis fans con la música. La gente conecta con la música, y recibo mensajes de mis fans que mis canciones les han ayudado a sentirse mejor”, explica Morrone.

Muchos lo conocen como Massimo Torricelli tras su papel en 365 Días, pero él está dispuesto a presentarse al mundo como Michele Morrone, la promesa del pop desde Italia para mundo entero.