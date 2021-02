Maluma desvela por qué necesita un avión privado en su día a día

Maluma se ha convertido en uno de los mayores referentes musicales de la industria actual. No solo ha trabajado con otras leyendas de este arte, sino que cosecha grandes éxitos en su carrera. Esto le ha llevado a sumar, cada vez más, nuevos eventos a su apretada agenda.

Es ésta la supuesta razón por la que el colombiano asegura en la revista VEA que tuvo que hacerse con un avión privado. "Nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo. [...] No es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos en que uno tiene que subir ya al avión o va a perder el vuelo", dice. Pero eso no es todo.

En una entrevista con Nicky Jam en Youtube, el cantante asegura que tener un avión también es "un estrés" debido al coste que este ocasiona. Aunque en un post a través de Instagram en septiembre de 2019 también demostró que es uno de sus sueños cumplidos.Y tú, ¿estás de acuerdo con sus palabras?

Sea como sea, es indudable que la fama que ha adquirido Maluma con el transcurso de los años le ha ido sumando cada vez más nuevos eventos y compromisos a su agenda. Y es que además de presentar sus proyectos musicales sobre los escenarios de todo el mundo en sus esperadas giras, también lo hace en las diversas galas y premios de todo el mundo. Y eso sin mecionar sus compromisos publicitarios...

De hecho, y sin ir más lejos, el intérprete de Tónika estuvo en LOS40 Music Awards 2020, que en esta ocasión se celebraron virtualmente debido a la pandemia que todos vivimos. Pero a él le sobraron motivos por los que conectarse con nosotros y nuestros seguidores para ofrecer su música en exclusiva.

Eso sí. ¿Qué habría sido de algunos shows de Maluma si no hubiese sido por su avión privado?