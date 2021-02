Feid nos enamora al ritmo de ‘14 De Febrero’: ¡mira el vídeo y la letra!

Nos conocimos un 14 febrero en un party a la jurá’

Y ya pa’l 15 estabas desnuda en mi cama subiendo temperaturas

Con el tiempo me volví un fanático de todas tus locuras, yeah

Y to’ mis panas diciendo que le bajara, pues yo te bajé la luna



Enamora’o sin conocernos

Ansioso ya por vernos

Yo te he tira’o por el interno

Un perro que a ti te habla tierno

Enamora’o sin conocernos

Ansioso ya por vernos, yeah

Me volví un adicto a lo que tú me das

Lo que me hiciste aquí se queda, yeah-yeah



2018 fue que te conocí afuera de tu universidad

Corrí con suerte de que andabas disponible de pura casualidad

Perreamos en una rumba de San Valentín

Escuche que lo de ustede’ ya tuvo un fin

Después de eso no dejamos de vernos ni por que fuese Navidad



¿Quién diría que uno jodiendo, se va enamorando, se va conociendo?

¿Pa’ qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto?

¿Quién diría que uno jodiendo, se va enamorando, se va conociendo?

¿Pa’ qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto?



Enamora’o sin conocernos

Ansioso ya por vernos

Yo te he tira’o por el interno

Un perro que a ti te habla tierno

Enamora’o sin conocernos

Ansioso ya por vernos, yeah

Me volví un adicto a lo que tú me das

Lo que me hiciste aquí se queda



(Me volví un adicto a lo que tú me das)

(Lo que me hiciste aquí se queda)

(Lo que me hiciste aquí se queda)

Lo que me hiciste aquí se queda

