J. Lo, Queen, Hombres G, Madonna y Michael Jackson fueron Nº1 por San Valentín

Esta semana, para variar, hacemos el repaso a números uno del pasado de La Máquina del Tiempo de atrás hacia delante; empezamos el recorrido con la canción que lideró la lista el día de San Valentín de 1981… ¡hace cuarenta años! Y fue Another one bites the dust, de Queen. Fue el número uno que pinchó en su primer día en la radio José Manuel Mures, legendario DJ de LOS40 León, a quien Tony Aguilar llamó en directo para felicitarle porque además el 13 de febrero es su cumpleaños.

Hace treinta años, la canción que alcanzó en estas fechas el primer puesto fue Rita, de Hombres G, uno de los últimos éxitos de su primera etapa. Y hace 25 años, en 1996, el liderato recayó en otra producción nacional: Nirvana, la canción del proyecto Elbosco que nos transportó a los sonidos etéreos que estaban de moda entonces de la mano de artistas como Enya o Enigma. Estaba incluido en el disco Angelis, del que se vendieron dos millones de copias en todo el mundo (el tema se incluyó en la banda sonora de la película británica Millones, dirigida por Danny Boyle en 2004).

Si el latín y el inglés dominaban la letra de Nirvana, el castellano era el idioma en que Jennifer Lopez se expresaba en Amor se paga con amor, que llegó a la primera posición en febrero de 2001 (adaptación de Love don’t cost a thing). Y otra diva internacional alcanzó el número uno esta semana en 2006: Madonna, con Hung up. Fue su cuarta semana en la cima, de las seis que estuvo en total.

En 2011, el número uno esta semana seguía siendo el mismo que la anterior: Hold my hand, de Michael Jackson y Akon. Muy apropiadamente para el Día de los Enamorados, aunque enfocada al amor a uno mismo, en 2016 triunfó Love yourself, de Justin Bieber. Y el año pasado, la genial Dua Lipa ya andaba haciendo de las suyas, y accedió a la primera plaza con Don’t start now. En el vídeo de la parte superior, Tony recuerda todas estas canciones.