Salma Hayek confiesa la escena de sexo junto a Antonio Banderas que le hizo llorar

Aunque ahora sea una de las mayores estrellas de Hollywood, Salma Hayek también tuvo unos inicios en el cine. La mexicana ha protagonizado decenas de películas en su carrera, pero todavía recuerda el rodaje de las primeras como si hubiesen sido ayer.

Salma ha hablado sin tapujos de una de las películas que protagonizó en sus inicios en el podcast Armchair Expert. Se trata de la cita Desesperado de 1995, donde compartió escenas con Antonio Banderas.

La actriz ha confesado que lo pasó muy mal durante la escena de sexo que tuvo que rodar junto a él, siendo uno de los momentos más “traumáticos” de toda su carrera. Y es que esta película era solo la cuarta que hacía por lo que no tenía tanta soltura a la hora de interpretar este tipo secuencias. Sobre todo, tal y como ha contado, cuando no estaba en el guion desde el principio.

Parece ser que estas escenas fueron pedidas por el estudio para comprobar la buena química que existía entre ambos. Aunque Salma y Antonio se llevaban estupendamente, la noticia fue recibida como un jarro de agua fría por la mexicana. Así lo ha explicado:

“Él es un hombre absolutamente encantador, todo un caballero, y nos hicimos muy amigos. Pero era muy libre. A mí me asustaba eso y que para él no fuese nada. Nunca me había visto en ese tipo de situación y empecé a llorar. Él me dijo: ‘Dios mío, me estás haciendo sentir fatal”.

Salma ha continuado explicando que Elizabeth Avellán, la mujer del director Robert Rodríguez, ayudó a calmarla: “Se convirtió en una gran amiga. Recuerdo que Robert cerró todo el set para que estuviésemos solo él, su mujer, Antonio y yo”.

La actriz ha continuado explicando que no pudo dejar de llorar, aunque sus compañeros intentaban hacerle reír. La razón, tal como confiesa Salma, era que no dejaba de pensar en lo que pensarían sus hermanos y su padre cuando la vieran. Y es que fueron ellos quienes ayudaron a la actriz a empezar su carrera.

Sin duda, Salma ahora recuerda con cariño este momento de sus inicios. Y es que Hollywood ha cambiado bastante en estos 26 años.