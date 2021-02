First Dates lleva más de cinco años preparando citas a ciegas. El programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los espacios más divertidos de nuestra televisión, regalando grandes momentos a los espectadores y espectadoras. Eso sí, no todas las citas terminan en buen puerto. De hecho, muchas veces la relación entre los dos comensales que se conocen termina cuando salen del restaurante.

Pero pocas veces los fans del programa ven citas tan incómodas como la de Adrián e Idayret, que tienen un modo de ver la realidad totalmente diferente.

Adrián llegó al restaurante del programa diciendo que le gustaban las mujeres latinas. De este modo, el hombre se sentó a cenar con Idayret gracias al equipo del programa. Aunque en un principio todo marchaba bien y hasta bromearon, la cosa cambió cuando empezaron a hablar sobre temas económicos y laborales.

Adrián quiso saber dónde le gustaría vivir en un futuro. La joven explicó que le encantaría vivir en Estados Unidos y que se veía allí. Fue entonces cuando el quiso saber a qué se dedicaba Idayret. La respuesta de ella sorprendió al chico: “Me han facilitado todo y no he tenido la necesidad de trabajar”. Y es que la joven aseguró que siempre había estado mantenida por sus novios.

Tensión en ‘First Dates’ por una cita que acaba muy mal: “¿La machista soy yo?”

Adrián sintió pena por su cita. “Tienes que valerte como mujer, no tienes que depender de un hombre”, le dijo él. Además, en las declaraciones a cámara, Adrián seguía incrédulo ante las palabras de Idayret: “Me parece vergonzoso que haya mujeres así, que dependan de alguien que su no tienen a nadie no son nada”.

Un final por separado

Cuando se sentaron para valorar si querían tener un segundo encuentro, ambos dijeron que no. Y es que, tal y como explicaron, la cita había sido de lo más aburrida y no tienen nada en común.

“Es una lástima, pero no tenemos nada en común. Creo que eres joven y no deberías depender de ningún hombre. Deberías hacerte valer. Más que nada es por ti”, le comentó el joven. Cuando la joven le pregunta si le falta mentalidad para él, Adrián contesta: “Otra mentalidad. No una mentalidad machista, sino una mente más europea”.

“¿La machista soy yo? Pero si tú estás adaptado a las latinas, ¿no?”, le pregunta ella. “Pero no todas las latinas son así, interesadas”, le responde él. Ante estas palabras, Idayret estalla: “Quizá tú ves esa mentalidad latina mal, pero es mi opinión respecto a los españoles: son tacaños”