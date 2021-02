Los personajes secundarios de ‘Stan’, el fan obsesivo de Eminem y los 20 años de su primer Nº1 en LOS40

¿Qué tienen en común, Gwyneth Paltrow, Dido, The 45 King, Phil Collins, Nas, Elton John… o un ingeniero de sonido ‘colocado’?. Aunque pueda resultar insólito, todos ellos confluyen en la historia de Stan. Son personajes secundarios, de mayor o menor relevancia, en la novela rapeada sobre el fan obsesivo Stanley Mitchell. Marshall Bruce Mathers III ostenta el papel estelar de la obra. Stan fue el primer Nº1 de Eminem en LOS40 el 17 de Febrero de 2001.

El tercer single del tercer álbum de Eminem, The Marshall Mathers (2000) es una canción que ha trascendido en el tiempo, convirtiéndose en una de las piezas esenciales en la historia de la cultura popular. Si bien consagró a Eminem como narrador y es un himno del rapero de Detroit, hay otras figuras que contribuyeron a que todo esto fuera posible.

De Gwyneth Paltrow a Dido pasando por The 45 King

Su origen es muy curioso. En 1998, el productor The 45 King (Mark Howard James) vio en televisión un anuncio de la comedia romántica Sliding Doors de Gwyneth Paltrow, en el que se sonaba la canción Thank you de una entonces desconocida Dido. “En ese momento estaba revisando facturas… sentado en la cama” contó en VH1. “Dije guau, esto me encanta”. Tanto le gustó, que decidió grabarlo de la tele: “Lo grabé, bajé al sótano, hice un loop, añadí bajo y batería".

A través de un amigo, la cinta llegó a Eminem. Un día, mientras iba conduciendo, la puso en el radio cassette del coche. Eminem visualizó una historia completa antes incluso de escribir una sola palabra: “Muchas veces, cuando estoy componiendo canciones, visualizo todo lo que escribo. Este fue el caso”, explicó en Genius. El rapero asegura que conectó rápidamente con la frase “Your picture on my wall” (Tu fotografía en mi pared) y le llevó a pensar en esos fans que le enviaban cartas inquietantes y asediaban su casa de Detroit.

Por su parte, Dido, que en este relato representa uno de los roles principales, contó en MTV: "Un día recibí una carta. Decía ‘Nos gusta tu álbum, nos gustaría usar este tema. Esperamos que no te importe y esperamos que te guste’. Cuando me enviaron la canción dije ‘¡Genial!, este tema es asombroso’”. Gracias a Stan, la popularidad de Dido creció tanto que su álbum debut de 1999, No Angel, vendió 15 millones de copias en todo el mundo y Stan fue la segunda canción más vendida de 2000 en su país natal, Reino Unido.

El origen de la canción es muy curioso. A Eminem le llegó la cinta a través de un amigo y visualizó toda la historia

Stanley Mitchell, un personaje ficticio

La canción se centra en la historia de Stanley Mitchell, un fan trastornado y obsesionado del rapero, que frecuentemente le envía cartas que no reciben respuesta. Mientras el tema transcurre, Stan se va haciendo más violento antes de atar a su novia embarazada, meterla en el maletero del coche y conducir borracho. La canción termina con Eminem contestando a la carta y dándose cuenta de que Stan era el hombre de las noticias que se suicidó haciendo saltar su coche por un puente.

Eminem habló del personaje que da título a su composición en Rolling Stone: “Es un auténtico loco, y cree que yo estoy loco, pero intento ayudarle al final de la canción. Muestra la parte real de mí”. No obstante, Stan no existió en la vida real de Eminem: “Básicamente es sobre esas cartas de fans trastornados que recibo, y sobre un chico que realmente está enfermo. Se lo toma todo al pie de la letra, si digo que quiero cortarme las muñecas, entonces él también quiere hacerlo. Es un mensaje a los fans para que sepan que todo lo que digo no significa que se lo tengan que tomar literalmente”.

Gracias a Stan, la popularidad de Dido creció tanto que su álbum debut, No Angel, vendió 15 millones de copias en todo el mundo

El papel de Phil Collins

Phil Collins también aparece reflejado en la letra de Stan. En su última carta, Stanley cuenta que se siente como el hombre ahogado de la canción del músico inglés, In the air tonight. Existe una leyenda urbana, que no tiene nada que ver con la realidad, respecto a que el tema de Collins hace referencia a un hombre que a su vez contempla cómo otro hombre se ahoga y no hace nada por salvarle.

El batería de Genesis figura en esta estrofa Stan: “¿Conoces la canción de Phil Collins, In the Air of the Night/ Sobre un tipo que podría haber salvado a otro tipo de ahogarse/ Pero no lo hizo, entonces Phil lo vio todo, y en un concierto lo descubrió?/ Esto es así: tú podrías rescatarme de ahogarme”.

El ingeniero ‘colocado’

La versión original del tercer verso de Stan fue borrada porque el ingeniero de sonido estaba ‘colocado’. “Cuando grabamos Stan trabajé con un par de ingenieros diferentes, pero con este en particular nunca había trabajado antes”, escribe Eminem en Genius. “Mientras estábamos grabando el tercer verso de Stan, él empezó a liarse un porro y me preguntó si me importaba que fumara- ¿Qué iba a hacer yo? ¿Decirle que no?. Ya se lo estaba liando así que le dije ‘no hay problema’”.

"Yo había rapeado perfectamente las tres últimas líneas”, pero esa parte había desaparecido porque el ingeniero había grabado encima. “Me di cuenta, no escuchaba mi voz, así que empecé a agitar los brazos y a golpear el micrófono para llamar su atención. No se enteraba, así que corrí a la cabina de control, toda llena de humo, y le grité ‘Quería mantener ese verso!’. Él se limitó a mirarme y dijo ‘Mi chico malo… ¿quieres pegarme?’. La primera mitad del verso había desaparecido. La volví a grabar, pero deberías haber escuchado la original… esa toma era la mejor!”.

En 2017, el Diccionario de Inglés de Oxford incorporó 'stan' como jerga para referirse a los fans obsesivos

Nas, el impulsor

Nas aparece en los agradecimientos de Stan. El rapero neoyorkino usó Stan como un término integrado en el lenguaje de la cultura pop. En Ether, su tema anti-Jay Z incluido en su álbum Stillmatic de 2000, el rapero neoyorkino insulta al marido de Beyoncé diciendo “You a fan, a phony, a fake, a pussy, a stan” (Eres un aficionado, un mentiroso, un farsante, un gatito, un ‘stan’”).

Se considera que, si bien la canción de Eminem dio origen al término, no se convirtió en parte del lenguaje popular hasta que Nas lo utilizó en Ether.

En 2017, el Diccionario de Inglés de Oxford incorporó 'stan' como jerga para referirse a los fans obsesivos. Stan como nombre es "un fan extremada o excesivamente entusiasta y devoto de una celebridad " y como verbo significa "mostrar el fanatismo en un grado extremadamente excesivo".

Elton John se unió a Eminem en su polémica actuación en los Grammy de 2001. / HECTOR MATA/AFP via Getty Images

Elton John, el defensor

Elton John se convirtió en el defensor de Eminen cuando un grupo de activistas en defensa de los derechos de gays y lesbianas (GLAAD), acusaron al rapero de homofobia por la canción. Concretamente por la parte en la que Stan escribe “Podríamos haber estado juntos” y Eminem responde “Ese es el tipo de cosas que me hacen pensar que no deberíamos conocernos”.

Elton John, de forma elegante, paró esas acusaciones. En la ceremonia de los Grammy 2001, se unió a Eminem sobre el escenario y le acompañó tocando el piano y cantando la parte de Dido en Stan.

El debut de Eminem en el nº1 de LOS40

Eminem debutó en el nº1 de LOS40 el 17 Febrero de 2001, y lo hizo con Stan. Tan solo en tres ocasiones más el artista ha regresado al pódium, y dos de ellas han sido acompañado por Rihanna: Lose yourself (01/03/2003), Love the way you lie (feat Rihanna) (15/01/2011) y The Monster (feat. Rihanna) (18/01/2014).