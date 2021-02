Llega LOS40 Dance Festival con Ramsés López, el programa que te trae lo que más anhelas: los festivales

¿Echas de menos un buen fin de semana de festival? Horas de música, adrenalina, emoción... Los momentos de repostar energía con la que ofrecen los food trucks, los abrazos entre amigos, esa canción que te hace levitar... (Tranquilo/a, nosotros también nos hemos secado alguna que otra lágrima recordando estos momentos). Pero no temas. ¡LOS40 Dance llega al rescate!

Ramsés López presenta LOS40 Dance Festival, un nuevo programa que te hará revivir todo lo mencionado anteriormente los sábados y domingo de 14:00 a 18:00 horas. "Un programa que va a tener la música que mueve los mejores festivales del planeta. Cada semana queremos que las ocho horas, entre sábado y domingo, superen las ocho horas de los dos programas de la semana anterior. En resumidas cuentas, que cada semana sea como ir a un festival que tanto te gusta, pero sin moverte de donde estés, con solo abrir tu teléfono móvil y de manera gratuita", explica El Faraón.

LOS40 Dance Festival llegará también con diversos escenarios, incluido el Main Stage. En cada uno de ellos sonará un tipo de música, divididos por horas durante las cuatro que dura el programa al día. "De momento, y hasta el 27 de febrero, vamos a tener que esperar para conocer qué escenarios habrá y qué estilos sonarán", explica nuestro presentador.

Prepárate para la nueva aventura de Ramsés López / LOS40 Dance

Ramsés llega emocionado, con "muchos nervios", pero muy arropado. "Siento mucho cariño por parte de los oyentes de LOS40 Dance en general. Creo que hemos creado una comunidad sana, y muy buena, llena de auténticos fans de la música dance, desde que naciera LOS40 Dance y el programa Comunidance. [...] Creo que lo van a pasar muy bien escuchándolo, y yo haciéndolo", manifiesta el locutor más faraónico.

Todos echamos de menos disfrutar de nuestros artistas favoritos en directo, incluido el propio Ramsés. "Para que te hagas una idea, desde marzo de 2020 me he visto todos los aftermovies de Tomorrowland, Ultra Music Festival, Mystery Land... y hasta he tenido que tirar de material con los colegas que tenía grabado en el teléfono", recuerda entre risas.

Ramsés espera, "de corazón", que hasta que llegue el momento de disfrutar seguros de un festival en directo, el público de LOS40 Dance acoja con todas sus ganas este nuevo programa que llega cargado de temazos para hacernos vibrar. ¡Te esperamos en el podcast!