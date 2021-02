‘Love is in the air’ inspira el contrato prenupcial que María Hernández le ha propuesto a Rubén Castro

Love is in the air es una de esas series que cada semana que pasa logra conquistar a más y más espectadores. La historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yeldiz no deja de sorprendernos con cada giro de guion. Y uno de los temas que más juego han dado en los primeros capítulos ha sido el contrato prenupcial que firmó la pareja.

Parece ser que es el contrato que ha inspirado a María Hernández, una influencer a la que muchos conocieron cuando ocupó el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. En aquel momento no encontró su objetivo. No encontró el amor en el programa, eso llegó después.

Ahora tiene su propio espacio en MTMad y ha sido allí donde no ha dudado en contar algunas curiosidades de su relación con el delantero del Cartagena, Rubén Castro.

Una propuesta interesante

El futbolista de 39 años ya ha recibido la propuesta de que le ha hecho su chica de firmar un contrato matrimonial con 10 cláusulas que, a priori, no parecen difíciles de cumplir, por lo menos los primeros años.

1. Tendrá que hacer todos los días el desayuno a su chica.

2. Tendrá que hacerle un masaje diario.

3. En caso de enfados, se le tendrán que pasar rápido y pedir perdón.

4. Tendrá que hacerse fotos con ella.

5. Accederá a salir en sus vídeos de MTMad.

6. Tendrá que dar besos y abrazos sin que se los pida.

7. Tendrá que quererla mucho por siempre.

8. Tendrá que encargarse de la compra diaria.

9. Tendrá que encontrar la manera de sorprenderla siempre.

10. Tendrá que bailar por toda la casa escuchando música.

Desde luego es el contrato que muchas chicas querrían hacer firmar a sus parejas. Habrá que saber cuál es la pena si no se cumple alguno de los puntos.