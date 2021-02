Sam Fischer y Demi Lovato estrenan el videoclip de ‘What Other People Say’

Si vives en una ciudad grande o has pisado una, sabrás que en un tren de metro o cercanías pueden cruzarse incontables pensamientos. Cada persona que se desplaza en este transporte cuenta con su propia historia y vida, lo que los hace únicos. Pues bien, algo parecido nos han traído Sam Fischer y Demi Lovato en el videoclip de What Other People Say.

Ambos artistas presentaron hace unas semanas esta bonita balada para reflexionar acerca de las inseguridades que en muchas ocasiones generamos debido a la opinión que el resto tenga sobre nosotros. Pero en su letra también expresan la necesidad de decir "basta" y decidir vivir tu vida solo como a ti te apetezca. Ahora esta idea la reflejan en unas emotivas imágenes.

Demi y Sam usan el vagón de un tren como único escenario de este videoclip. En él se cruzan con personas completamente aleatorias, que hacen frente a sus propios problemas. El estilo de dichas imágenes es oscuro, alumbradas por las luces que llegan del exterior.

Al final del videoclip, ambos artistas se suben sobre el vagón e interpretan el tema con la intensidad y el sentimiento que este requiere. ¡Es imposible no emocionarse!

"Esta letra es muy especial... No puedo esperar a compartirla con vosotros", anunciaba Demi Lovato antes del lanzamiento del tema. "Qué increíble escribir esto. Dios mío, no puedo esperar a que escuchéis la canción", añadió el australiano.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con lo que ambos artistas nos han traído en estos emotivos y sentidos versos?