Cazzu continúa con su guerra contra el día de San Valentín y lanza: 'C14tORCE IV'

Mmm, mmm-mmm

Mmm

3 a. m., te esperaba

Ningún texto, ni llamada'

Pensé si me daña'

¿Yo por qué me quedaba?

Y ahora pienso que el amor no e' como me lo contaban

Casi siempre malo y no si no hay daño no siento na'

Sé que hay algo mal en mí

Si fui yo la que lo elegí

Quedarme esa noche triste y abrazando la almohada

¿Cuánta' vece' me mentiste? ¿Cuánta' vece' tú te fuiste?

¿Cuánta' vece' me exigiste enojado que ya no mе amaba'?

Como tonta todo te perdonaba

Entendí quе el problema acá soy yo

Que me queda bien estar en el infierno

Que me ofrecieron calor y que yo elegí el invierno

Sé que hay algo mal en mí

Si fui yo la que lo elegí

Quedarme esa noche triste y abrazando la almohada

Sé que hay algo mal en mí

Si fui yo la que lo elegí

Quedarme esa noche triste y abrazando la almohada

Ya ni me quejo si la robo

No me alejo, yo estoy llena de complejo'

Pero eso no e' una excusa

Rompí un espejo, serán die' año' de mala suerte

Y mi vida e' como una montaña rusa

Mi corazón se siente viejo, está cansado de estar delusionado

La' persona son confusa'

Yo pensé que si uno era bueno, la' cosa' buena' llegaban

Pero, papi, solo fui una niña ilusa

Ah

Sé que hay algo mal en mí

Si fui yo la que lo elegí

Pero no e' por siempre la oscuridad de tu mirada

Sé que hay algo mal en mí

Si fui yo la que lo elegí

Quedarme esta noche sola esperándote en mi cama

Ey, yo', Cazzu

Tainy, yeah

Sé que hay algo mal en mí

Sé que hay algo mal en mí