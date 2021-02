Jordi Évole: “La charla con Pau Donés me ha cambiado más de lo que imaginaba”

En 2020 nos dejó uno de los grandes artistas que ha tenido la música española, Pau Donés. Antes de que llegara ese día, el periodista Jordi Évole tuvo la oportunidad de hablar con él y grabar un documental llamado “Eso que tú me das”. Esta obra de arte se convirtió rápidamente en un éxito, y pese a la pandemia, es el documental español más visto en cines en los últimos 10 años, con más de 249.000 espectadores.

Ahora, y tras meses en cartelera, también podremos disfrutarlo en nuestras televisiones. Este domingo, 21 de febrero, La Sexta estrenará esta maravillosa entrevista con el cantante de Jarabe de Palo. Para contarnos un poco más de este documental, hemos hablado en Anda Ya con Jordi Évole.

El periodista nos ha contado cómo le ha cambiado grabar ese momento, “Me ayudó mucho escuchar a Pau y darme cuenta de lo que es importante en la vida. En cuanto empiezas a escucharle te atrapa con su discurso”, ha comentado Évole.

JORDI ÉVOLE nos habla de “ESO QUE TÚ ME DAS”, su última visita a Pau Donés

Con frases como “Vivir es urgente”, Pau fue alegrando y motivando a todos con los que hablaba. Y en Anda Ya, tuvimos la fortuna de charlar con él en 2017 como ha recordado nuestra presentadora, Cristina Boscá. “Aún recuerdo esa conversación, me cambió la manera de ver las cosas”, una reflexión que también ha compartido Jordi Évole, “esta charla con Pau me ha transformado más de lo que me imaginaba”.

Ese encuentro entre el periodista y el cantante tiene momentos muy emotivos pero también hay espacio para el humor y el optimismo “Tengo muchas ganas de ver la reacción del público. Las personas que lo han visto en el cine salieron contentas. Hay quien se ha llevado paquetes de clinex para llorar y no necesitar ninguno. Es una charla optimista y feliz”, ha explicado Jordi.

Me asustaba no estar a la altura y no hacer lo que Pau deseaba

Además, este documental no solo nos deja con mensajes inspiradores, la recaudación se ha destinado a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el VHIO, el Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona, centro donde se trató la enfermedad de Pau Donés, y a la Fundación Fero, también centrada en la investigación oncológica.

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.