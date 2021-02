‘Mortal Kombat’ lanza su primer tráiler sin censuras: acción épica, mucha sangre y artes marciales

Mortal Kombat, la nueva adaptación de los míticos videojuegos de de Midway Games, ya tiene su primer tráiler, y en él vemos a algunos de esos personajes legendarios que marcaron a toda una generación de gamers. Shang Tsung, Sub-Zero, Mileena, Sonya Blade y Raiden utilizarán todas sus habilidades en una cinta que promete regalarnos acción a raudales y mucha violencia, siempre siguiendo la esencia del producto original.

El primer avance sin censuras no es apto para todos los estómagos. Hay violencia. Mucha. Y sangre por todos lados. Por haber hay hasta brazos amputados y cabezas destrozadas. Atomic Monster/Broken Road y Warner Bros., sus productoras, no han querido escatimar en vísceras y por eso ha decidido cumplir su palabra y hacer que Mortal Kombat tenga la mayor calificación por edades: no recomendada a menores de 18 años. Toda una declaración de intenciones para respetar la brutalidad del producto original.

La sinopsis oficial de la película reza lo siguiente: Cole Young, el luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas), acostumbrado a recibir palizas por dinero, desconoce su ascendencia, y tampoco sabe por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un Cryomancer sobrenatural, para dar caza a Cole. Cole teme por la seguridad de su familia y busca a Sonya Blade siguiendo las indicaciones de Jax, un comandante de las Fuerzas Especiales que tiene la misma extraña marca de dragón con la que nació Cole. No tarda en llegar al templo de Lord Raiden, un Dios Anciano y el protector de Earthrealm, que ofrece refugio a los que llevan la marca.

Aquí, Cole entrena con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano, mientras se prepara para enfrentarse a los mayores campeones de la Tierra contra los enemigos de Outworld (El Mundo Exterior) en una batalla de enorme envergadura por el universo. Veremos si los esfuerzos de Cole se ven recompensados y consigue desbloquear su arcana -ese inmenso poder que surge del interior de su alma— a tiempo de salvar no solo a su familia, sino para detener Outworld de una vez por todas.

Esta película está dirigida por Simon McQuoid y en su producción está involucrado uno de los grandes rostros del cine de terror: James Wan, creador de Saw, Insidious y Expediente Warren. El reparto incluye rostros internacionales como el de Lewis Tan (Deadpool 2), Jessica McNamee (Megalodón), Josh Lawson (Bombshell) y Tadanobu Asano (Midway), quienes encarnarán, respectivamente, a Cole Young, Sonya Blade, Kano y Lord Raiden.

Mortal Kombat se estrenará en cines previsiblemente en la primera de 2021.