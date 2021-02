Miley Cyrus, C. Tangana, Sam Smith, Camilo… Todos quieren ser Nº1 este sábado

Afrontamos una nueva edición de #Del40al1CocaCola, de la que saldrá el número uno de la lista oficial de LOS40 que reinará desde el sábado y hasta el sábado siguiente. Y hemos de decir que no hay un favorito claro, sino varios con muchas opciones de conquistar la medalla de oro. Actualmente está en poder de Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna; de mantenerse en primera posición sumarían su cuarta semana en el liderato, algo que hace mucho que no ocurre.

En la segunda plaza está C. Tangana con Tú me dejaste de querer, ese trallazo de rumbachata en el que colaboran La Húngara y Niño de Elche y que ya fue número uno. Lo tiene al alcance de la mano y no sería de extrañar que lo recuperase. Algo parecido le ocurre a Sam Smith con Diamonds (#3). Quien aún no ha tocado techo es Miley Cyrus con Midnight sky, y teniendo en cuenta que está en el #4 esta podría ser su gran semana. No conviene olvidar a Nil Moliner con Mi religión (#5; también fue número uno) ni a Camilo con Vida de rico (#6), una de las canciones más celebradas del momento.

Candidatos, Voto VIP, premios…

En cuanto a los candidatos, esta semana son dos: Location, de Karol G, Anuel AA y J Balvin, y My head & my heart, de Ava Max. Lleváis varios días apoyándolos con fuerza, y solo hace falta saber si ese respaldo con el HT #MiVoto40 suma tanto como para darles luz verde en la lista. Balvin y Ava podrían hacer doblete.

Este sábado tendremos un invitado de excepción: Dani Martín, quien charlará con Tony Aguilar y dará su Voto VIP a una de las canciones de la lista que no sea la suya (recordemos que está en el #7 con Portales). Siempre es una gozada charlar con el Jefe, y estamos seguros de que todos sus fanes estaréis ahí para no perdéroslo.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de La bella y la bestia (Live action); seguimos en el mes del cine romántico. Nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias y mucho más, desde las 10 AM (9 AM en Canarias).