Haim ficha a Taylor Swift para una nueva versión de ‘Gasoline’: Escucha el adelanto aquí

Los rumores que corrían por redes sociales esta semana eran ciertos. Haim volverá a colaborar con Taylor Swift, esta vez en Gasoline, uno de los temas de su último álbum lanzado en junio de 2020, Women In Music Pt III. Este es un momento que sus fans han estado esperando desde su última unión en No Body, No Crime, esa vez de una canción del álbum de Swift Evermore. Y es nadie puede negar la idea de que nacieron para cantar juntas.

Después de dejar numerosas pistas en Twitter, como una fotografía donde se podía leer el número de la suerte de la artista (13) y sus siglas T.S, la banda femenina lo ha confirmado al más puro estilo 2021: por TikTok con un vídeo que acumula 61 mil reproducciones.

En un clip en el que se ve cómo las chicas suben al coche y suben el volumen de la radio, escuchamos las primeras vocales de Swift junto al coro de voces. Por si acaso este vídeo fuese a pasar desapercibido por sus fieles fans, las hermanas escribieron un tweet que decía “tik tok tik tok tik tok”.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de salida, si siguen el estilo de la cantante de willow podría llegar por sorpresa, sin avisar, como ya ha hecho en veces anteriores. ¡Estaremos atentos a las pistas que nos van dejando las chicas!

Siguiente parada: Netflix

Haim será la encargada de darle banda sonora a la nueva serie animada de Netflix, The Witch Boy, la cuenta de Twitter The Most, que sube contenido centrado en la comunidad queer sobre la plataforma de video, lo confirmaba en una publicación.

Además de explicar la trama del proyecto que está basada en las novelas gráficas de Molly Knox Ostertag: “En un mundo donde las niñas naces brujas y los niños camaleones, un joven niño llamado Aster descubre sus propios poderes de brujo y se lanza a una aventura para luchar contra un misterioso malvado”. Tampoco se sabe, por el momento, la fecha de este estreno.

Lo que sí sabemos es que este año 2021 estará cargadito de las Haim.