Curricé estrena 'Tu juego', su canción en honor al amor no correspondido

El amor hace perder a uno el sentido, esa es una de las reglas no escritas pero que todos conocemos y que muchos han sufrido. Es precisamente esta locura la que lleva a Curricé (Manuel Flores) a lanzar su nuevo single Tu juego.

Este single es una canción de amor no correspondido, una situación que, por muy dolorosa que sea, es más común de lo que parece. "Seguro que muchos de vosotr@s habéis sentido en vuestras carnes ese momento en el que te enamoras de una persona, pero ella no de ti. Ese dolor y sufrimiento es lo que he querido reflejar en este nuevo sencillo", explica el cantante.

El artista Curricé cuenta con un gran bagaje como compositor y cantante. Tras quedar como finalista en el programa de televisión La Voz, Curricé se embarca en esta nueva aventura de relatar en Tu juego lo duro que puede ser el amor cuando no es recíproco.

Este lanzamiento viene acompañado de un videodirigido por Julia R. De Haro y producido por 4 en Raya Producciones, un clip en el que se refleja el espíritu y esencia del propio artista y con una historia que no acaba a final de este.

Curricé ha conseguido plasmar en su nuevo proyecto su esencia y su manera tan personal de concebir la música, creando una canción original con la que muchos se sentirán identificados.