Maluma llama a su perrita como una conocida actriz y ella le responde indignada

Maluma se encuentra en lo más alto de su carrera profesional. Su música, su estilo y su forma de ser enamoran a millones de personas, tanto que el colombiano cuenta con una base de fans muy sólida que lo apoyan en cada paso que da.

Sin embargo, en estos últimos días, el intérprete de Hawái se ha visto envuelto en una polémica con la actriz colombiana Lady Noriega, famosa por interpretar el papel de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes.

La controversia se debe al nombre que el cantante puso a su mascota, una perrita que se encontró en la playa y a la que, Maluma quiso llamar igual que la actriz. "Lady Noriega, tenemos un nuevo cachorro. Lady Noriega, la energía no miente", decía el colombiano enfocando al animal.

La actriz se mostró indignada

Esta imagen no tardó en llegar a oídos de la artista, y a esta no le hizo nada de gracia compartir nombre con la mascota de Maluma. Visiblemente molesta, Lady Noriega escribía en su cuenta personal de instagram:

"Maluma no se que me quisiste decir con esto !! Pero me dolió. Que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto !! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño", expresaba la artista mostrando su desagrado.

De momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, aunque muchos usuarios de Twitter se han posicionado a favor de cada uno de los artistas. Por un lado, algunos apoyan a la actriz, que recuerdan que ella es una mujer "talentosa" y no deberían afectarle estas cosas, y otros se posicionan junto a Maluma, alegando que puede ponerle el nombre que desee a su mascota.