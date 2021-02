Guerra entre Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video: ¿Qué plataforma tiene más usuarios?

La guerra por el liderazgo en el universo del streaming es encarnizada, brutal y está llena de competencia. Y, para colmo, es prácticamente imposible de saber con exactitud cuántos suscriptores tiene cada una de las plataformas que tenemos a nuestro alcance. Netflix, HBO y sus derivadas, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y pequeñas plataformas independientes como Filmin o Mubi se disputan las diferentes partes de un enorme pastel de usuarios que cada vez demanda más contenidos.

Responder a la pregunta "¿Cuántos suscriptores tiene cada plataforma?" implica un ejercicio de malabares matemáticos en cuyos resultados se entremezclan las cifras oficiales y las proyecciones de crecimiento. Ninguna compañía tiene en su plataforma una pestañita indicando cuántos suscriptores totales tiene. Sería una pésima estrategia empresarial revelar las cartas a la competencia.

En cualquier caso, siguiendo algunas estimaciones de crecimiento publicadas por Statista y la información recopilada por algunos prestigiosos medios de comunicación en los últimos años podemos hacernos una idea más o menos generalizada de cómo está el mercado. Las cifras, por supuesto, están calculadas a escala global, no regional.

"Disney+ alcanzará 294 millones de suscriptores en 2026, superando los 286 millones que se estima que alcanzará Netflix en ese momento. Sin embargo, Disney+ tendrá más suscriptores que Netflix sólo en un país: India."



Netlix: 200-210 millones de suscriptores

Netflix tiene una ventaja sobre el resto de plataformas: es una de las plataformas más veteranas y populares del mundo. Teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento y los suscriptores confirmados en los últimos años, cuyos datos han sido publicados por Statista, la compañía debe tener entre 200 y 210 millones de usuarios. Tan solo en 2020 habría conseguido 40 millones, posicionándola como la plataforma más vista del mundo.

HBO: 140-180 millones de suscriptores

Analizar los datos de HBO requeriría un estudio completo. La plataforma pertenece a Time Warner y dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres tiene una u otra de sus filiales. Están HBO Go, HBO Now y, ahora, HBO Max. Go lleva en el mercado de streaming desde 2010 y es un app gratuita para suscriptores que tienen televisión por cable. Es una de las más populares de Estados Unidos. HBO Now aterrizó en 2015 como un servicio independiente de contenidos a lo Netflix. Por su parte, HBO Max es muy parecido a Now, solo que incluye más películas, series y productos originales.

Los datos de 2018 indicaban que HBO tenía unos 142 millones de suscriptores en todo el mundo, tal y como señala The Verge, un 49% tan solo en Estados Unidos. Para 2025 tiene previsto conseguir 75 millones a nivel global gracias al despliegue de HBO Max en diferentes países europeos y en el mercado latinamericano. ¿Cuántos tiene actualmente? SIn los datos oficiales de estos tres últimos años es difícil calcularlo, pero la cifra oscilará entre 140 y 180 millones de suscriptores totales y podría posicionarse en unos 220-250 para 2025.

Amazon Prime: 90-150 millones de suscriptores

Otro caso complejo de analizar es el de Amazon Prime Video. Muchas persoans que pagan el servicio Amazon Prime para tener envíos gratuitos no consumen necesariamente el servicio de Amazon Prime Video, así que, técnicamente, tiene muchos menos usuarios reales en su plataforma de contenidos de lo que realmente aparenta. O al menos eso es lo que propone Forbes.

En enero de 2020 la compañía fundada por Jeff Bezos confirmó que había 150 millones de usuarios totales suscritos, de los cuales al menos 90 utilizaban el servicio de Prime Video. Sin embargo, las proyecciones de la empresa son bastante suculentas, y para dentro de 5 años pretende convertir esos 150 millones de usuarios en 279 a nivel global, lo que aumentaría de manera abrumadora –conseguiría casi el doble– los usuarios de streaming.

Disney+: 94 millones de usuarios... ¡En un año!

Disney+ no estará en el primer lugar en número total de suscripciones, pero no le falta mucho para llegar al podio. Pongámosle que unos 5 o 10 años. La compañía ha conseguido 94 millones de suscriptores en 14 meses, poco más de un año. Sin embargo, su ambición es inmensa, y para 2026 se ha propuesto lograr 294 millones de suscriptores, lo que supondría casi un 50% más de lo que actualmente tiene Netflix, su rival más fuerte. Con toda probabilidad de aquí a 10 años se convertirá en la plataforma con más suscriptores de todo el mundo, llegando a superar incluso a Netflix.

Disney+ alcanzó su objetivo de cantidad de suscriptores a 4 años en sólo 14 meses. Bestial.https://t.co/BITna3REUp — Enrique Carrier (@enriquecarrier) February 12, 2021

Apple TV+: 30-40 millones de usuarios

La plataforma de la manzana mordida tenía 33 millones de suscriptores a comienzos de 2020 y las proyecciones, sin confirmar, colocarían a Apple TV+ con 40 millones de suscriptores en 2021. Sin embargo, tal y como indica el medio Techradar, muchos usuarios que tienen Apple TV+ son personas que acaban de comprar un dispositivo iOS a los que se les regala una suscripción anual a sus plataformas, y como Apple TV+ lleva en activo tan solo desde noviembre de 2019, estos datos hay que tomarlos con pinzas. Además, su apuesta de contenidos en Europa está siendo tan poco llamativa que muchos ni siquiera saben que existe.

Hulu: 39 millones... y decreciendo

Hulu es un servicio de contenidos en streaming que solo está disponible en Estados Unidos. A pesar de que la compañía ha apostado por numerosos contenidos originales muy exitosos –algunos de los cuales luego han sido explotados por otras plataformas más grandes–, Hulu se sitúa a la cola de suscripciones y suma solo 39 millones... y decreciendo, pues tal y como señala Fiercevideo ha perdido 100.000 usuarios en el cuarto trimestre de 2020.

Sin embargo, Business Insider nos recuerda que Hulu depende en gran parte de Disney, y la Factoría del Ratón ha dicho recientemente que la plataforma empezará a ser rentable a lo largo de 2024. Sus proyecciones indican un crecimiento que la colocaría entre los 50 y 60 millones de usuarios totales dentro de tres años, aunque aún hay serias dudas sobre el futuro de la plataforma.

Filmin y Mubi: apuesta por el independiente

Filmin y Mubi son dos de las plataformas de cine más pequeñas del mercado en streaming y, sin embargo, la primera, fundada en España, es una de las que más contenidos ofrece. Su catálogo asciende a más de 10.000 títulos, la mayoría de ellos clásicos del cine mundial e independiente que no se pueden encontrar en otras plataformas.

Mubi, por su parte, es de origen británico e incluye en su catálogo caviar para cinéfilos: películas extranjeras, muy poco conocidas y comercializadas, inencontrables en otros lugares. Las dos han resistido la embestida de las grandes plataformas y se han convertido, especialmente Filmin, en dos de los grandes "contrapoderes del streaming". Mubi tiene 9 millones de suscriptores, según datos de 2019, mientras que Filmin los mantiene ocultos para evitar maquiavélicas obras de la competencia.