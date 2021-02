El último adiós de Cameron Díaz: la actriz se despide de la interpretación indefinidamente

Hollywood y el mundo entero están de luto: Cameron Díaz acaba de confirmar que abandona indefinidamente la interpretación. La actriz, una de las más reconocidas de la industria, nominada a cuatro Globos de Oro y estrella de Vanilla Sky, Algo para con Mary y Los ángeles de Charlie, dice que ya no se siente con fuerzas para seguir actuando, en parte porque en 2019 fue madre y quiere centrarse en el cuidado de la pequeña Raddix.

"Ahora que soy madre con una niña en su primer año no me imagino cómo sería estar en un set de rodaje durante 14 o 16 horas al día, lejos de mi pequeña", ha confesado en una entrevista con la cadena SiriusXM. "No sería la madre que soy si hubiese escogido eso en cualquier otro momento de mi vida", explicaba.

Sobre si deja la puerta abierta a volver en algún momento de su vida, la actriz no lo tiene muy claro. "Nunca voy a decir nunca a nada en esta vida. Yo ya no soy esa persona. Pero... ¿Volveré a hacer una película? De momento no lo estoy buscando. ¿Lo haré? No lo sé. Ni idea", reveló.

Además, según ha explicado, todo lo que haga a partir de ahora serán cosas que le apasionen, que le llenen de dicha, y si vuelve al cine tendría que ser en un proyecto en el que se sintiese completamente entregada. Algo que no ha pasado desde hace casi siete años, pues su última producción en cine data de 2014, Sex Tape. Algo pasa en la nube.

Raddix Madden, la gran desconocida

La actriz tiene actualmente 48 años, está casada con el cantante y guitarrista de Good Charlotte Benji Madden y tiene una pequeña, Raddix Madden, de la que no sabemos absolutamente nada. Cameron Díaz confesó que no quería publicar fotos sobre ella para mantener su privacidad y anonimato.

"Ha conquistado nuestros corazones y completado nuestra familia", escribió en un post el día de su nacimiento. "Aunque estamos llenos de orgullo de compartir esta noticia, también sentimos el fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. Así que no pondremos fotografías ni compartiremos más detalles sobre ella más allá de que es realmente adorable".