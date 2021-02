La vuelta de ‘Sexo en Nueva York’ no contará con Mr. Big

La vuelta de Sexo en Nueva York a HBO Max volvió locos a los seguidores y seguidoras de la serie. Eso sí, la emoción duro solo unos minutos ya que en esta nueva tanda de episodios iba a faltar una de las cuatro protagonistas. Kim Cattrall, quien dio vida a la mítica Samantha Jones, no va a estar junto a Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristin Davis.

Pero Kim no es la única gran ausencia que va a tener la serie, tal y como ha comunicado el medio especializado en televisión Page Six.

Chris North, el mítico (aunque odioso) Mr. Big, tampoco volverá a dar vida a su personaje. De este modo, parece que HBO se las va a tener que ingeniar para buscar nuevas tramas para sus tres protagonistas. Y es que Mr. Big era el gran amor de Carrie en la serie. De hecho, tras varias idas y venidas, finalmente sus personajes acababan casándose en la película de 2008.

Casey Bloys, el director de contenido de HBO Max, habló sobre cómo iban a llevar a cabo las ausencias de gran parte del reparto. Tal y como aseguró, parece que estos cambios los van a tratar de forma orgánica: “Las amistades se acaban y empiezan otras nuevas. Creo que eso es algo bastante real en las distintas etapas de la vida. Estamos tratando de contar una historia real sobre una mujer de cincuenta años en Nueva York. Los amigos que tienes en tus 30 pueden ser distintos a los que tienes con 50”.

Steve, el marido de Miranda, podría no estar

Pero Mr. Big podría no ser la única ausencia masculina de la serie. El actor David Eigenberg, que daba vida a Steve, tampoco habría cerrado su participación, tal y como ha asegurado Six Page. De este modo, la pareja del personaje de Miranda podría no estar todavía confirmado. Esperemos que la cosa cambien y podamos disfrutar en condiciones de esta nueva tanda de episodios.

De este modo, tal y como ha asegurado HBO Max, la nueva temporada contará con diez episodios y se llamará: And just like that...