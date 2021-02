HVME nos recomienda la playlist de sus canciones favoritas

HVME ha arrasado en todo el mundo con el remix de Goosebumps de Travis Scott. Un tema cuya versión original vio la luz junto a Kendrick Lamar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué circula por la mente de estos emergentes genios musicales?

El productor español ha compartido con LOS40 Dance la playlist de las canciones que no puede parar de escuchar en estos momentos. Canciones que indirectamente le han servido de inspiración para sus proyectos y que dan forma a su trayectoria.

En esta lista leemos nombres de referentes como Tiësto, Topic, twocolors, Diplo, Dynoro, Regard y Avicii, entre otros. Por supuesto, este último no podía faltar teniendo en cuenta la confesión que nos hizo en el test de 40 cosas sobre HVME. Esta leyenda de la música fue el motivo por el que comenzó a interesarse por la producción de temas.

Esta playlist está disponible en la APP de LOS40 Dance. No olvides descargártela para poder disfrutar de ella y de todas las novedades que te ofrecemos a diario.

De momento se desconoce cuál es el siguiente éxito que nos ofrecerá el murciano. Después de sonar alrededor del mundo con el remix de Goosebumps, el listón lo tiene muy alto. Eso sí, no dudamos que conseguirá sorprendernos y conquistarnos en cuestión de segundos.

Por supuesto, la playlist de sus canciones favoritas no podía empezar con otra que con este hit internacional. Aunque no es la única que lo hace. ¿Cuántas veces la has escuchado?