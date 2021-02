La polémica actuación de Selena Gomez y Rauw Alejandro en Premio Lo Nuestro que ha cabreado a miles de fans

La organización de Premio Lo Nuestro 2021 había confirmado para su ceremonia de entrega la actuación de Selena Gomez junto a Rauw Alejandro para presentar su nueva colaboración Baila Conmigo que adelanta el álbum en español de la solista: Revelación.

Una 'actuación' que tardará tiempo en ser olvidada pero por la gigantesca polémica que se ha generado tras la ceremonia de entrega. Porque los millones de espectadores del show pudieron ver no fue en realidad una presentación en directo sino el pase de una versión alternativa del vídeo de la citada canción.

Durante los días previos al evento, el fandom de Selena Gomez ya comenzó a alertar de la posible situación ante la ausencia de la estrella en los ensayos generales. ¿Se estaría preparando algo en un escenario diferente? La respuesta fue sí pero no. Y el resultado ha sido el cabreo de miles de seguidores de la artista que esperaban con ansia su actuación en directo.

"No paramos de bailar con @selenagomez y @rauwalejandro, ¿les gustó la presentación en #PremioLoNuestro? #PLNMoments" preguntaban desde las redes sociales de los Premios Lo Nuestro. En menos de una hora sumaba casi mil respuestas casi todas ellas negativas a la pregunta.

Muchos exigían saber si se trataba de un intento de aprovecharse del nombre de Selena o de una negativa al directo de la propia artista. Desde los "decepcionados" hasta los que hablan de "burla" y hasta de "estafa". "Totalmente cancelados, estafadores!!!!" escribía @majojofre.

"Sí nos gustó, pero no es lo que prometieron y promocionaron tanto, se suponía que iba a ser una PRESENTACIÓN, donde ellos iban a cantar (no importaba si fuera pregrabada o en vivo) pero nos vendieron el video alternativo como algo que no es, debieron de decir eso desde el inicio" exponía @gotta_4 en un razonamiento más calmado sobre la polémica.

Como no puede ser de otra manera en esta clase de situaciones, las redes sociales se llenaron inmediatamente de memes reflejando la frustración de muchos amantes de la música de ambos artistas que soñaban con una interpretación en directo de Baila conmigo.

Selena Gomez parece ajena a toda esta polémica ya que desde que se confirmó su 'presencia' en los Premios Lo Nuestro 2021 no ha hecho ni una sola mención a esta actuación a través de ninguna de sus redes sociales.

Más allá de que la presentación fuera algo pregrabado, lo que la mayoría de seguidores latinos de Selena Gómez señalan es el hecho de que ni siquiera es una grabación en vivo sino que queda claro que ambos están haciendo playback.