Amazon promociona ‘El Internado: las Cumbres’ con Omar Montes, el Pequeño Nicolás y Pedro García Aguado

El pasado 12 de febrero, Amazon Prime Video estrenó El Internado: las cumbres, la secuela de El Internado: Laguna negra, con un nuevo edificio y alumnos distintos estudiando en él.

Para promocionar la nueva serie, la plataforma ha fichado ni más ni menos que al "profesor" con mejores resultados de la televisión y a los alumnos más rebeldes.

Omar Montes, Dakota, Saray de Masterchef 8 y el Pequeño Nicolás son los protagonistas de este sketch en el que Pedro García Aguado, el ex "hermano mayor", acaba tirando la toalla.

"De la cárcel se sale, de El Internado no"

"Clase de recuperación" empieza escribiendo Aguado y advirtiendo: "Sé de buena tinta el tipo de jóvenes que sois. Y lo sé porque yo era como vosotros". A lo que Dakota responde: "Fantasma de mierda, ¿tú a mí de qué me conoces?" y eso inicia una guerra entre ella y Saray que acaba con el pájaro que cocinó como "regalito de bienvenida".

Omar le enseña al profesor su otro regalito: "Pero esta vez no lo he robado de Cantora que me estoy reformando", asegura enseñando otra muñeca. En ese momento suena un teléfono que es del Pequeño Nicolás: "Lo siento, tengo que cogerlo, me están llamando los de arriba".

"¡No me lo puedo creer, dimito!", acaba diciendo Aguado mientras se va. Pero Dakora advierte: "Tú intenta escapar de aquí, de la cárcel se sale, de El Internado no".