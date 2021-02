Amante bandido, una canción revolucionaria con la que Miguel Bosé empezó a “aparearse de forma diferente”

Bandido fue un shock, supuso un impacto enorme en el pop y marcó un antes y un después en la trayectoria de Miguel Bosé. Llegaba después del fenómeno ‘teenager’ en el que le habían convertido canciones como Linda, Te amaré o Creo en ti. La metamorfosis de Bosé con Bandido fue tan drástica, que su sello discográfico le puso de patitas en la calle. El tema estrella del álbum fue Amante bandido, nº1 de LOS40 el 23 de Febrero de 1985.

Yo por ejemplo, el disco Bandido no lo puedo escuchar. Entro en crisis porque no he vuelto a hacer nada tan brillante, ni tan inspirado

Bandido (1984) era el séptimo álbum de Miguel Bosé, el siguiente a Made in Spain (1983), de escasa repercusión. Fue el disco de la transformación y el que cerró el periodo del artista en CBS. En 1986, con el apoyo de su nueva compañía discográfica, Warner Music, continuó su etapa de cambio con Salamandra (1986) y XXX (1987).

“Algo me estaba presionando el cerebro, no sabía lo que estaba pasando"

A mediados de los 80's, justo después del descalabro de Made in Spain, Bosé se planteó abandonar la música: "En aquel momento me encontraba sumido en una crisis muy grande y no sabía por dónde tirar. Estuve a punto de dejar la música", reconocía en ‘Rolling Stone’. Fue entonces cuando surgió el cambio y empezó a escribir cosas completamente diferentes a lo hecho hasta entonces. No entendía lo que le pasaba.

En una entrevista para LOS40 del 25 de Junio de 2006, se lo explicaba a Sira Fernández: “Exactamente. Es el arranque de la carrera que todavía hoy sigue, y que corta y que para con la que había anteriormente. Todos los primeros discos, había escrito tímidamente alguna letra, pero no me había lanzado nunca. Y el día en el cual empiezan a salir cosas así, me desesperé porque eran cosas, pues estas, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había hecho. No sabía por qué, no sabía qué me estaba pasando, no sabía si tenía un cáncer o qué, digo 'es que es tan raro', algo me estaba presionando el cerebro, no sabía lo que estaba pasando".

“Desde Bandido, me apareo de forma diferente”

Aconsejado por algunos amigos, se puso en contacto con el italiano Roberto Colomo: “era la única persona que podía ayudarme, me dijo ‘vamos a darle forma a esto'" ('Rolling Stone'). Y así nació Bandido (1984), el disco con el que Bosé sufrió una metamorfosis… pasó de gusano a mariposa, “de Linda a Bandido”: "En mi cabeza sucede algo muy raro. Pasó exactamente el proceso del gusano, la pupa, y eso que habías visto antes así, de repente en ese periodo que no sabes qué es lo que va a pasar, sale algo que no tiene que ver y que empieza a volar de otra manera, a comer otras cosas, a aparearse de otra forma... y que era el mismo (¿Estás hablando de ti?) Sí, de Linda a Bandido (¿Te apareas de forma diferente?) Desde Bandido sí. Desde Bandido me apareo de forma diferente y de forma mucho más interesante".

Con Bandido… “me despidieron, me quedé en la calle”

Bosé sigue reconociendo, muchos años después, que si no hubiera asumido el riesgo de grabar Bandido, habría dejado la música. Fue un órdago y lo grabó en contra de la voluntad de su compañía discográfica, que no entendió ese nuevo apareamiento y le despidió, tal y como revelaba en una entrevista para la Cadena SER del 10 de Octubre de 2016: “Con el álbum Bandido, me despidieron de CBS, me echaron, me quedé en la calle, y era el último álbum de CBS, y no fabricaron el disco hasta que me fui a México, compré 100 copias del álbum, me fui a México y empecé a hacer las radios”. Entones, estalló en México, y a las pocas semanas a CBS no le quedó más remedio que fabricarlo, “porque la casa me había dado la carta de libertad y no quería fabricarlo”.

El nacimiento Bosé: “no he vuelto a hacer nada tan brillante”

Con Bandido nació Miguel Bosé: cambió drásticamente su imagen (ahora más sofisticada y ambigua), su tono al cantar (mucho más grave), sus letras (de las 10 canciones, él escribió las letras de 8) o su sonido (en el que reconoce influencias de Roxy Music, David Bowie, T.Rex o Yes). "Fue el antes y el después del pop español. Yo por ejemplo, hoy personalmente, el disco Bandido no lo puedo escuchar. Entro en crisis porque no he vuelto a hacer nada tan brillante, ni tan inspirado, ni tan visionario. No puedo escucharlo, me pongo enfermo... osea, me dan ganas de abandonar la música, me dan ganas de irme... todo lo que he hecho después suena a Déjà vu, y no lo es, pero era tan... si algún día hacéis el ejercicio, lo que estoy diciendo ahora se corrobora, en los arreglos, unas canciones, unas estructuras, bueno eran otra cosa... pero también ahí y nace el autor, era la primera vez que yo componía música, letras venía escribiendo. Bosé nace ahí".

Amante bandido, una canción revolucionaria

El primer tema promocional fue Sevilla. De hecho, el álbum se presentó en la ciudad andaluza el 7 de Noviembre de 1984. Poco después, Amante bandido se lanzó como segundo single. El propio Bosé la define como “una canción revolucionaria” o "un paisaje de una época". Inicialmente no tenía cabida en las emisoras tradicionales “donde hasta el día de antes yo había cantado Te amaré, Creo en ti, Morir de amor, etc”.

Miguel Bosé, durante un show en Madrid en 1980. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

El videoclip de "Amante bandido" plasma en imágenes la metamorfosis de Miguel Bosé, quien empieza representando a un joven empollón ojeando ansiosamente libros de apariencia antigua (que en realidad son cómics) y termina convertido en Indiana Jones. Se rodó en la Biblioteca Angelica de Roma (Italia), situada en la Piazza Sant'Agostino, cerca de la Plaza Navona. Muy en la línea con el final del videoclip de "Amante bandido"… Miguel Bosé declaraba en 'El País' que con su nuevo disco se sentía el "Indiana Jones de la canción": "No puedo ni quiero dejar de evolucionar, de seguir cambiando; sería como una muerte para mí".

Nº1 LOS40

Amante bandido, tanto la canción como el vídeo, se convirtió en uno de los mayores éxitos en la carrera de Miguel Bosé. Sonó con profusión en radios y televisiones de España y América Latina, además de ocupar los primeros puestos de las listas. Junto con el primer sencillo, Sevilla, fue el tema estrella que disparó las ventas de Bandido.

Tras la sorpresa inicial de sus fans, el nuevo Miguel Bosé, no menguó un ápice su enorme popularidad en LOS40. El 23 de Febrero de 1985, Amante bandido se convirtió en su noveno número 1.

Que Miguel Bosé ha sido una estrella LOS40 es un hecho innegable que corroboran las 19 canciones que han logrado ser nº1: el primero fue Linda (en 1977) y el último Como un lobo (su dueto con Bimba Bosé) el 12 de Abril de 2008.