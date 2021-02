Daft Punk anuncian su separación

Daft Punk, el dúo parisino responsable de algunos de las éxitos dance y pop más populares de todos los tiempos, se separan. Así lo ha confirmado Pitchfork después de que dieran la noticia en un vídeo titulado Epílogo que forma parte de la película Electroma de 2006. En el vídeo podemos ver a Guy-Manuel de Homem-Christo alejándose después de destruir a Thomas Bangalter, un momento impactante que cuando se estrenó la cinta poco hacía presagiar que serviría para anunciar el fin de uno de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica.

Por el momento, Daft Punk no han ofrecido una declaración oficial con las causas o motivos de su separación, pero su publicista Kathryn Frazier lo ha confirmado al citado medio.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaron Daft Punk en París en 1993, otorgando su inconfundible estilo a la música house. Su álbum debut, Homework de 1997, fue un hito en la música de este género, con los sencillos que ya son auténticos clásicos Around the World y Da Funk.

Con el lanzamiento de su siguiente álbum, Discovery, en 2001, el dúo comenzó a hacer apariciones públicas con los trajes de robot que llegaron a definir su identidad visual. Los sencillos One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger los consolidó como superestrellas mundiales, un estado que continuaron expandiendo en los años siguientes con proyectos que incluyen el álbum de la banda sonora Tron: Legacy.

Get Lucky, el sencillo principal de su álbum de 2013 Random Access Memory, vendió millones de copias en todo el mundo y ganó dos premios Grammy para el dúo y los artistas invitados, Nile Rodgers y Pharrell Williams.