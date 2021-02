Juan José Ballesta aclara el motivo de su ingreso en el hospital

Hace unos días, el actor Juan José Ballesta compartía una imagen en el hospital en la que veíamos el brazo del actor con una vía intravenosa. Junto a esta fotografía, Ballesta escribía: "Hemos gripado, chavales. Cilindro y pistón nuevo y ya que me pongan un metra kit".

Como se podía observar, el actor hablaba en tono divertido e intentando quitar hierro al asunto para que sus seguidores no se preocuparan, sin embargo, muchos de ellos se inquietaron por su estado de salud ya que la publicación era a altas horas de la madrugada.

Ahora, Ballesta ha querido aclarar cómo se encuentra y mandar un mensaje de tranquilidad. "¡Chavales, estoy bien! Fue una tontería, que me puse malo. ¿No ves qué tengo una úlcera? Y me puse malo con la úlcera. Y eché así un poquito de sangre y dije 'voy al hospital a que me miren'", decía el actor entre risas vía stories.

Además, el actor explicó que todo se debe a una úlcera que tiene. "Me miraron en el hospital y me dijeron que era de la úlcera, que estaba todo bien. Que me siga cuidando como estoy cuidando y que todo perfecto", confirmaba el actor.