Nike lanza unas zapatillas diseñadas por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ya no vive en España ni juega en el Real Madrid pero su marca sigue siendo todo un éxito en nuestro país y en el resto del mundo. El futbolista portugués convierte en oro todo lo que toca y las firmas lo saben, por lo que a la mínima oportunidad no lo dudan: aliarse con él es sinónimo de éxito y no van a dejar pasar ni una oportunidad.

La última en hacerlo ha sido Nike, desde donde han presentado ya las Nike Air Force 1 Low CR7 By You, unas zapatillas inspiradas en los gustos del propio Cristiano Ronaldo que según él mismo ha indicado a través de su cuenta de Instagram, los compradores podrán personalizar escogiendo entre los colores y los acabados que el futbolista ha elegido.

Estas zapatillas ya aparecen en la web de Nike aunque no se pueden comprar, solo se puede activar un aviso para que, cuando la marca cuente con stock, el cliente reciba una notificación en su correo electrónico.

El precio de las Nike Air Force 1, "las más especiales hasta la fecha", según la propia firma, es de 209,99 euros y por el momento, se desconoce si se pondrán a la venta también en tiendas físicas. Por ahora, los seguidores del jugador de fútbol tendrán que seguir esperando a que exista stock y conformarse haciendo pruebas con el diseño siempre y cuando sean usuarios registrados de Nike.com.